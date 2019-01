– Du bør bestemme deg for når treningen skal gjennomføres. Gjennomfører du bare to ganger i uken eller annenhver dag, kan det hende du ikke klarer å bryte mønstret du har fra før, sier personlig trener Tessa Sørensen. Foto: Karina Jørgensen / NRK

– Veltrente mennesker vil ikke ha fremgang med syv min om dagen, men dersom målet er å bli litt sprekere eller trene vekk julegodtet fungerer dette utmerket, sier Yngvar Andersen. Foto: Astrid Waller

Flere av oss har spist altfor mye i jula, og vil panikktrene oss inn i favorittbuksa.

Mange apper lover god form med minimal trening. Treningen tar få minutter, og kan utføres over alt.

Effektfulle økter

Personlig trener Tessa Sørensen mener alle apper som gjør at du klarer å gjennomføre noe hjemme, er bra.

– Syv minutter er så lite at alle som setter av tid til det, får det til hver dag, sier hun.

Sørensens har flere kunder som har hatt god effekt av kjappe minuttøkter:

– De fleste som bruker slike apper en kort periode kommer i bedre form. De får mindre livvidde, går raskere opp trappa og blir mindre andpusten i hverdagen. I januar er denne treningsformen genial. Jo enklere det er, dess lettere er det å komme i gang.

Hun har ingenting å utsette på treningsøvelsene appene foreslår, så lenge du ikke får vondt noe sted.

– Du som ikke har trent på lenge kan passe på knærne på øvelser med hopp. Kjenner du at du får vondt et sted velger du en lettere variant eller dropper hoppene, understreker hun.

Yngvar Andersen støtter også daglige korte treningsøkter.

– Både sunn fornuft og forskning er enig om at fem til syv minutter daglig er veldig bra. Jeg har brukt flere av appene, og det er plankekjøring. Særlig på morgenen i en travel hverdag, da trenger du et opplegg som er enkelt å gjennomføre, sier han.

Treningseksperten mener at dersom en av dagsøktene skjærer seg, er ikke det så ille som om du ikke får til en av to planlagte timesøkter i uken.

Noen av appene som tilbyr treningsprogram på syv minutter. Foto: Skjermdump / Appstore

Ferdig til mars

– Starter du nå, rekker du å gjøre mye ut februar. Men i starten av mars bør du ha en plan for resten av året. Tenk over hva du liker med sesongen du er i. Del treningsåret inn i fire, og gjør noe nytt hver sesong. Kanskje våren er tid for styrketrening inne og ute, og gå-trening, så er du klar for jogging, sykling eller trappeløp til sommeren, foreslår Sørensen.

Generelt kan du også bli i god form ved å gjøre små endringer i hverdagen.

– Gå til jobb, eller gå av bussen litt lenger unna hjemme når du har tid. Som travel småbarnsmor med full jobb pleier jeg å bruke transportetappene som treningstid. Jeg henger gjerne med armene fra stengene når jeg tar T-banen, og tøyer litt mens jeg venter på bussen, eksemplifiserer hun.

Er du på lekeplassen sammen med barna, foreslår Yngvar Andersen at du bruker seks minutter på å gjøre voksenøvelser samtidig.

– Målet for 2019 bør ikke være treningsprogrammet som får deg i raskest form, men det som gjør at du i løpet av 2019 blir en person som blir glad i å trene, avslutter han.