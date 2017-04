Her får de ansatte fri hvis de trener

Klokka er åtte og pulsen er allerede høy i treningsrommet til Infotjenester i Sarpsborg.

Der får de ansatte nemlig fri hvis de beveger seg minst 120 minutter i uka.

– Jeg har fått en ekstra treningsglød og synes dette er fantastisk. En fridag motiverer ekstra til å trene, sier Øivind Elvestad.

Egen personlig trener

Det startet med en ekstra fridag for å få ansatte til stumpe røyken, men nå er det så få som røyker.

– Vi ønsket å se på muligheten for mer fysisk aktivitet i hverdagen i stedet, siden vi sitter mye stille fordi vi er en kunnskapsbedrift, forklarer HR-konsulent Karina Sandell Lauritzen.

Karina Sandell Lauritzen og Thorfinn Hansen har stor tro på det å motivere til bedre helse for de ansatte. Foto: Anette Torjusen / NRK

De ansatte fyller ut et enkelt skjema over hvor mye de trener fra april til september. Klarer de 120 minutter i uka, så får de en fridag.

En egen personlig trener arrangerer sirkeltreninger og veileder ansatte.

– Interessen har vært stor og mange sier de fikk den ekstra motivasjonen de trengte til å komme i gang. Dette er jo basert på tillit, sier hun.

– Det mentale og det fysiske henger sammen, og vi ser utelukkende på dette som et positivt helsetiltak, sier administrerende direktør Thorfinn Hansen.

Svetten smiler og latteren sitter løst når de trener seg til en ekstra fridag. Foto: Anette Torjusen / NRK

Han sier det er umulig for en bedrift å ta ansvar for de ansattes ve og vel hele døgnet, men har tro på en positiv oppfordring.

– Det er frivillig å være med, og vi har ingen pisk.

God kollegastøtte

– Det er en helt klar trend at virksomheter i større grad enn tidligere tenker helhetlig og involverer seg i livsstilen til arbeidstakerne, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

Even Bolstad i HR Norge ser trenden om at bedrifter tenker mer helhetlig. Foto: Sverre Chr. Jarild/Lysbordet / Sverre Chr. Jarild/Lysbordet

Han sier det ofte er lønnsomt for bedrifter å investere i gode helsetiltak. Han trekker blant annet frem nedgang i sykefravær som et godt eksempel.



– For å nå gode resultater viser erfaring at det å være en del av gruppe, hvor du opplever god kollegastøtte og kanskje litt velment sosialt press, gir best effekt. Det handler om å heie på hverandre og få en følelse av å bli sett og heiet på, forklarer han.

Fellesskapet og det sosiale er viktig for de ansatte når de trener sammen. Mona Schau er personlig trener og har blant annet sirkeltrening for de ansatte. Foto: Anette Torjusen / NRK

Bolstad ser også en endring hos utleiere.

– Vi i HR Norge har akkurat sett oss om etter nye lokaler. En av de tingene som slo meg, er hvor mange av utleierne som tilbyr sykkelparkering, garderobe og lignende for å tiltrekke seg leietakere. Det er helt klart drevet frem av etterspørsel. Noe har skjedd i løpet av de ti siste årene.

Også Bengt Morten Wenstøb (H) i arbeids- og sosialkomiteen har tro på slike ordninger.

– Det er en god investering for arbeidsgiver og den ansatte og kan forebygge sykefravær og yrkesskader.