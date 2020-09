Middager til under 50 kroner

– Det er mange muligheter for middager til under femtilappen. Du må bare være litt kreativ med hva du lager, sier kokk og kjøkkensjef Christer Rødseth.

Her er triksene for å lage middag til under femtilappen – for fire personer.

1. Riktige råvarer

– Personlig elsker jeg jordskokk og sellerirot, det er noe av det beste jeg kan få. Det smaker godt både i suppe, på grillen eller ovnsbakt, sier kokk og kjøkkensjef Christer Rødseth. Foto: Anders Leines/NRK

– Alle snakker om at du ikke skal hamstre med tanke på matsvinn. Men er det noe du skal hamstre, er det tomatkrønsj på boks når det er på tilbud. Det varer evig, og det er så utrolig mye digg du kan lage av det, oppfordrer han.

Lag en stor gryte tomatsaus. Putt halve i kjøleskapet og halve i fryseren.

– Da har du en god base for å lage chili con carne, sin carne, bolognese, tomatsuppe, lasagne og masse annet godt, foreslår kokken.

Grønnsaker er billig. Særlig hvis du kan stikke innom en grønnsakhandel med godt utvalg i løsvekt.

– Sellerirot, poteter, beter, jordskokk, bønner, linser og kikerter metter godt og koster lite, ramser han opp.

Lager du en middagsrett av kikerter kan du ta vare på kikertvannet og lage majones, aioli, marengs eller andre desserter.

– Noen basismatvarer jeg alltid har i huset for å kunne lage raske og rimelige middager er: egg, pasta, ulike typer korn, hermetiske tomater, rotgrønnsaker, buljongterninger/kraft, hermetiske kikerter, i tillegg til mel og krydderier, sier Anette Fjelleng Hansen. Foto: Creative Commons / Matprat

– Fisk og kjøtt kan jo raskt sprenge budsjettet. Egg er en mye billigere og like mettende råvare du kan bruke istedenfor. Har du egg – har du mat, pleier jeg å si. Egg er næringsrikt, det holder deg mett lenge og kan brukes i utallige retter, også til middag, sier Anette Fjelleng Hansen.

Hun er kokk og matfaglig rådgiver hos Matprat.

– Jeg tror absolutt du kan få mange flotte middager til under 50-lappen, om du tenker litt smart, legger hun til.

Pasta og ris er kanskje noe du allerede har i kjøkkenskuffene. Men det er mye tilbehør som metter mer.

– Linser, bønner, bulgur, perlegryn og byggryn er supert å lage en type «stekt ris» av, eller en litt mer mettende salat. I denne middagsretten har vi også brukt krydder som setter en lekker farge og smak på maten. Billige råvarer, men absolutt ikke «billig» for øynene, mener Fjelleng Hansen.

2. Kutt kjøttmengden

– For å gjøre middagsretter over budsjettet litt billigere kan du bytte storfekjøtt med rødbeter, svin med pastinakk og kylling med sellerirot. Men du bør få i deg nok proteiner til middag, så litt nøtter eller belgfrukter er bra, påpeker Rødseth.

Det er også lurt å tenke på mengden av råvarene som koster mer.

– En pasta carbonara er kanskje vanskelig å lage under 50 kroner, men smaker nok ikke så ulikt om du har 50 gram bacon eller 200 gram bacon. Mange oppskrifter kan justeres for å tilpasses lommeboka, oppfordrer Matprat-kokken.

Tilbudsdisken er også et lurt stopp.

– I alle butikker kan du finne ting til halv pris. Jeg fant nylig salmalaks i datodisken og kjøpte fem stykker som jeg slang i fryseren. Og husk at du må ikke bruke 150 gram per person. Du kan fint lage samme rett med 80 gram fisk eller kjøtt, og heller mer grønnsaker, utfordrer Rødseth.

– Du tenker kanskje at salat ikke alltid er like mettende, men i denne salaten er det mye proteiner, både fra egg, tunfisk og linser. I tillegg finner du masse andre deilige smaker, forteller Fjelleng Hansen.

3. Spennende supper

– Supper er et godt alternativ når du skal tenke billig middag. Et egg i suppa, litt kokt pasta, noen stekte grønnsaker eller linser gjør at suppa metter enda mer. I tillegg er det supert om du har grønnsaker i kjøleskapet du må bruke opp, oppfordrer Fjelleng Hansen.

Prøv for eksempel Matprats tomatsuppe med kokt egg.

Hjemmelaget suppe med kokt egg og godt brød er sjelden feil.

– Men du må ha noe krønsj på toppen. Enten nøtter, krutonger eller annet tennene kan tygge, hvis ikke smaker det ofte kjedelig, mener Rødseth.

Og ikke glem middagsbrød.

– Lag en pizzabunn med urter eller hvitløk og stek det ved siden av suppa, foreslår Rødseth.

4. Rimeligere med rester

– Et tips om du ønsker å lage billige middager, er å planlegge for noen dager av gangen. Bruker du ikke opp ingrediensene du kjøper den første dagen, får du brukt dem opp dagen etter. Det gir også mindre matsvinn,

MatPrat har flere «gjenoppskrifter», der de har satt sammen to og to oppskrifter som inneholder omtrent de samme råvarene.

– Vi har en spagettigryte på dag 1 og en bønnegryte med egg på dag 2. Begge inneholder forholdsvis billige råvarer, så lenge du bruker dem opp, sier hun.

Anne Marie Schrøder fra Matvett minner om at de fleste restemiddager koster under 50 kroner.

Hun har også flere litt annerledes alternativer du kan plukke fra:

– Disse resterettene bidrar til god opprydning i kjøleskapet, forteller hun.

Flere middager til rett under femtilappen:

