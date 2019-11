79 ting du kan lage av potetrestene

Hver nordmann kaster cirka 1,2 kilo poteter i året. Men dette er bare de potetene som du og jeg har kjøpt i butikken.

I tillegg er det en tredjedel av alle dyrkede poteter som aldri når butikken. Det er bare de aller peneste i rett størrelse som når butikkene.

– Potet er helt unødvendig å kaste. Hvis du oppbevarer restene i en tett boks i kjøleskapet, kan du bruke det til nesten hva som helst, sier Anne Marie Schrøder fra Matvett.

Kokte poteter holder seg fem dager i kjøleskapet, det samme gjelder stekte poteter eller potetmos.

– Poteten er kanskje ikke det mest spennende du kan spise, men sammen med andre grønnsaker og proteiner kommer det beste frem i dem, forteller hun.

Ronny og Tuva fra P3 får sjokk når de ser hvilke grønnsaker som blir til matsvinn i tredje episode av «Matsjokket».

Grønne poteter må kastes

Jord er den beste beskyttelsen for potetene, men i Norge er vi ikke så glad i å kjøpe poteter med jord på.

Vi vil helst ha dem ferdig vasket og klar for bruk.

– Da bør de ligge i et mørkt rom, eller en papirpose som ikke lyset kommer gjennom, sier Gerd Byermoen, kommunikasjonssjef ved Opplysningskontoret for frukt og grønt.

En perfekt potet skal være hel, tørr og uten skader i skallet.

– Har potetene brune flekker eller groer, er det bare å skjære det vekk. Men grønne poteter skal du ikke spise, legger hun til.

Dersom potetene eksponeres for lys og varme etter at den er hentet frem fra kjølelageret, kan de bli grønne.

– Grønne poteter inneholder et stoff som heter solanin. Dette er et stoff som finnes naturlig i poteter, men som ikke er bra for oss om det blir for mye av det, da det kan gi oss magetrøbbel, forklarer hun.

Poteten metter godt, tar til seg smak, og passer til det meste og er noe av det mest bærekraftige du kan spise.

– De kan produseres i hele landet og har veldig lavt co2 avtrykk sammenlignet med andre matvarer, sier Byermoen.

Her er 79 ting du kan lage av kokte poteter og andre potetrester:

