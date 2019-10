Det skjulte matsvinnet

Flere bønder forteller til NRK at potetene deres ikke er pene og ferske nok lenger når det dukker opp nypoteter fra land som Israel på vinteren og våren. Forbrukerne velger ofte lekre poteter med tynt skall. Dessuten er matbransjen opptatt av å holde potetkvaliteten i butikkene høy. Da må de norske potetene ikke bare være spiselige, men også delikate og ferske for å nå opp. Hvert år produserer Lars Erik mer enn nødvendig for å ta høyde for all kastingen.