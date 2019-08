Karen (21) bruker 400 kroner på mat i uka

– Jeg pleide å være skikkelig dårlig med penger, innrømmer Thorsen.

Som «fattig student» med kun stipendet å leve på, måtte hun kutte dramatisk i matbudsjettet.

Det ble starten på Instagram-suksessen «fattig.student».

Etter hvert knakk Thorsen en kode som gjorde at hun kunne spise god og sunn mat for 300-400 kroner i uka.

– Jeg innså at jeg kjøpte inn utrolig mye matvarer som jeg ikke brukte opp, og at jeg måtte planlegge mye.

Nå lærer ernæringsstudenten bort smarte triks til 120.000 følgere.

– Det finnes mange flinke matbloggere og «instagrammere» i Norge, men ingen fokuserer på mat på budsjett. Der har jeg kommet inn og reddet en del folk, smiler hun.

BILLIGE MIDDAGER: På Instagram-profilen til Karen Elene Thorsen kan man finne flere «ukesmenyer» med fire middager for rundt 200 kroner. Middagstipsene er først og fremst rettet mot studenter, men brukes også av enslige og pensjonister, forteller 21-åringen. Foto: Christina Cantero / NRK

Ikke lenger en «fattig student»

Instagram-kontoen ble startet helt anonymt i frykt for at det hele skulle bli en flopp. Det ble det ikke.

De budsjettvennlige oppskriftene har ført til en egen kokebok og Vixen-nominasjon som årets «mat-influencer».

Flekkefjord-jenta har også vist forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) hvordan det er å leve på studentbudsjett.

Flere sponsoravtaler gjør at hun i dag kan leve av Instagram-kontoen.

FOTOSTUDIO: Vinduskarmen i stua hjemme i Flekkefjord gir et godt fotolys, forteller 21-åringen. Til vanlig bor hun i Oslo. Foto: Christina Cantero / NRK

200 kroner for fire middager

Det er særlig «ukesmenyene» til Thorsen som har blitt populære.

Konseptet går ut på at hun publiserer et bilde av matvarer som kan brukes til fire ulike middager. Prislappen er som oftest på rundt 200 kroner totalt.

Rådene hennes kommer godt med for mange.

– Det er veldig hyggelig å høre fra folk som sier de i utgangspunktet ikke var glade i å lage mat, men som har blitt det etter å ha brukt mine oppskrifter og menyer.

– Og det er ikke bare studenter som bruker oppskriftene. Det er også enslige mødre og pensjonister.

EGEN KOKEBOK: Til høsten kommer Thorsen med en egen kokebok med samme navn som Instagram-kontoen hennes. 21-åringen sikter høyt og håper det vil bli en bestselger. Foto: Leif Dalen / NRK

– Ironisk navn

Nå som 21-åringen kan leve av Instagram-kontoen, er ikke lenger navnet «fattig student» like passende som det en gang var.

– Men hele navnet er jo ironisk, for jeg har jo aldri egentlig vært fattig. Jeg bor i et av verdens rikeste land, har tak over hodet og muligheten til å gå på skole.

Etter sommeren er planen å satse videre på Instagram-kontoen for fullt. Hun skal også turnere rundt på høyskoler og universitet i forbindelse med lanseringen av den nye kokeboken, som har samme navn som Instagram-kontoen.

– Planen min videre er å ta et pauseår fra studiet. Nå skal jeg bygge opp Instagram-kontoen og forhåpentligvis lage en lengre karriere ut av den, avslutter hun.

SPARETIPS: – Kjøp frukt og grønt i løsvekt. Det er som regel mye billigere, råder 21-åringen. Foto: Christina Cantero / NRK

– Relevant for de fleste

Studietiden er et fint tidspunkt å lære seg å bli bedre økonomisk, mener samfunnsøkonom og førsteamanuensis Are Oust ved NTNU Handelshøyskolen.

– Det er riktig tidspunkt å lære seg om hvor pengene forsvinner. For studenter er mat ofte en stor og viktig kostnadsgruppe, og noe som er ganske enkelt å kutte i. Det går an å leve veldig billig - eller veldig dyrt - når det kommer til mat, sier Oust.

INSPIRERENDE: Forbrukerøkonom Derya Incedursun mener oppskriftene fra «Fattig student» er relevant for de fleste, ikke bare studenter. Foto: Nordea

Mat utgjør tolv prosent av nordmenns totale forbruk, ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå i 2012.

– Å inspirere hverandre til hvordan man kan lage gode matretter til en billig sum tror jeg mange av oss vil sette pris på. Det er relevant for de fleste, ikke bare studenter. Her kan man spare ganske mange hundrelapper i måneden, sier forbrukerøkonom i Nordea, Derya Incedursun.