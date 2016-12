Syltet rødløk

Rens og skjær løken i tynne skiver. Ha løken over på et passende sylteglass. Kok opp eddik, sukker og vann i en kasserolle. La det småkoke til alt sukkeret er oppløst. Tilsett en god klype salt og hell den varme syltelaken over løken. Løken skal være helt dekket av lake. Sett på lokket, og la løken stå i romtemperatur til avkjøling. Løken kan brukes straks den er avkjølt, men blir enda bedre hvis den kan få stå natten over. Oppbevares kjølig.

Poteter, rakfisk og syltet rødløk

Del kalde kokte poteter i to (hvis de er små) eller i skiver. Legg potetskivene utover et fat. Legg på pene skiver rakfisk, og topp med gode rømmeklatter her og der. Dryss over hakket gressløk og eple skåret i tynne skiver/strimler. Topp med biter av flatbrød og syltet rødløk.