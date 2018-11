Twin Peaks-stjerne skal spille i NRK-serie

Fortjenstmedalje for litteratur

Forfatter og leder av forfatterutdanningen ved Norsk Barnebokinstitutt, Dag Larsen, er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin lange innsats for barne- og ungdomslitteraturen. Medaljen ble overrakt i ettermiddag av kulturminister Trine Skei Grande, som var personlig glad for tildelingen. – Dag Larsen er en brobygger mellom forfattere og lesere, og mellom ulike kulturer. Han har gjort en stor innsats for å tilrettelegge litteratur for alle. Dette er en hyggelig dag, sa kulturministeren.