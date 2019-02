Tror nytt spill kan utkonkurrere Fortnite

Et nytt skytespill i Battle Royale-sjangeren, Apex Legends, har klart å nå 25 millioner spillere på under en uke. Til sammenligning hadde Fortnite 10 millioner spillere etter to uker.

Men mye har skjedd siden den gang, og Fortnite har i skrivende stund over 200 millioner brukere. Spillet har på kort tid blitt verdens mest populære, og også her i Norge arrangeres det Fortnite-turneringer med pengepremier.

Men akkurat nå vokser Apex altså fortere enn Fortnite noen gang har gjort. Det får ekspertene til å stille spørsmålet: Er dette begynnelsen på slutten for Fortnite-eventyret?

Benedichte Breistøl, en av ekspertene i NRKs e-sportsstudio, tror Apex kan utfordre mastodonten Fortnite.

Spillekspert Benedichte Breistøl har troa på at Apex kan bli en reell konkurrent til Fortnite. Foto: privat

– Det kan virke slik! Når det er sagt, så har det ikke gått lang tid siden lanseringen, så «hypen» kan fremdeles gå over. Men av dem jeg har snakket med er det utelukkende positiv omtale til Apex. Det kan ikke Fortnite skilte med blant den samme gruppen, sier Breistøl, som for tiden jobber som prosjektleder innen e-sport.

Ingar Hauge, som skriver om spill for Nordens største spillside Gamereactor, er mer tvilende.

– Jeg vil ikke si det er en direkte konkurrent, fordi det fyller et litt annet hull i markedet. Fortnite retter seg mot en litt yngre gruppe enn dem Apex prøver å nå, sier Hauge.

Spilljournalist Ingar Hauge sier han hadde det gøy da han spilte Apex, men han er i tvil om spillet kan konkurrere med Fortnite. Foto: Gamereactor

Forskjellen? Ingen bygging

Det nye spillet heter Apex og kan lastes ned gratis på Playstation 4, Xbox One og PC-plattformer. Apex er gratis, men benytter seg av mikrotransaksjonene spillerne kjenner fra for eksempel Fortnite.

Det vil si at ingenting man kjøper påvirker selve spillet, det er kun kosmetiske endringer.

Den store forskjellen på spillene er at Apex ikke inneholder det Minecraft-aktige byggeverktøyet Fortnite har blitt kjent for. I tillegg ser spillet mye mer naturtro ut, og har dermed også fått 16 års aldersgrense.

Hva er Battle Royal-sjangeren innen spill? Ekspandér faktaboks Sammen med 99 andre slippes man i Fortnite ned i en type arena, hvor det er om å gjøre å stå alene til slutt.

Spillsjangeren heter Battle Royal. Navnet stammer egentlig fra en japansk film fra år 2000. I denne filmen blir 42 ungdommer plassert på en øy og kastet inn i en statsstyrt dødslek, hvor bare én får forlate øya i livet.

Fortnite Battle Royal er ikke det første spillet i sjangeren. Opprinnelsen var modifiseringer av store onlinespill som Minecraft og ARMENE 2. Deretter kom egne spill som H1Z1 og PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), som virkelig bidro til å gjøre sjangeren populær.

En annen stor forskjell er at man i Apex alltid må spille tre på lag, mens man i Fortnite har mulighet til å spille helt alene. Apex gir deg muligheten til å matche opp med to andre tilfeldige spillere, men for å få en seier må laget samarbeide.

Hauge i Gamereactor har testet Apex.

– Jeg har spilt det litt med noen venner. Jeg synes det var kjempegøy, og for meg er Apex et steg videre i Battle Royale-sjangeren. Det er litt mer styrete enn Fortnite, men jeg liker fokuset på tre spillere som må samarbeide, sier Hauge.

«Ninja» har begynt å spille Apex

Men spørsmålet hele spillmiljøet stiller seg nå er om Apex er en utfordrer til Fortnite eller ikke. Svaret på det finner vi i hva toppspillerne foretar seg, mener Breistøl.

– I tillegg til at det er et godt spill, har Apex hatt en stor fordel i at majoriteten av markedsføringen kommer fra fornøyde spillere selv. Mange av disse er også profilerte streamere og youtubere, som har et stort publikum. Jeg tror med andre ord det er en kombinasjon av et godt produkt og positiv omtale på sosiale medier.

Flere av de aller største spillerne, som Ninja, har i perioder gått over til å spille Apex. I går natt vant Ninja, med sine 20 millioner følgere, verdens første Apex-turnering.

Twitch-streameren Ninja har vært veldig viktig for populariteten til Fortnite. Kommer han til å gå over til Apex? Foto: Christian Petersen / AFP

– Det har selvfølgelig kjempemye å si. Ninja når et stort publikum og gruppen som ser på han får også lyst til å teste ut spillet selv. Det blir jo også enda lettere med tanke på at spillet er gratis, sier Breistøl.