Reiselivet jubler over én ny detalj i Fortnite

Nye Fortnite-tall sjokkerte nylig ekspertene. Med 200 millioner spillere på verdensbasis har dataspillet tatt fullstendig av, og vokst raskere enn noen trodde var mulig.

Nylig ble en ny versjon av spillet lansert. I sesong sju er temaet vinter, og utviklerne har blant annet introdusert et mystisk isfjell, så vel som nye områder å utforske og ulike kosmetiske oppgraderinger.

Men det er én detalj spillere uttrykker særlig begeistring for: Nordlyset. På YouTube bruker spillere uttrykk som «helt utrolig», «oh my gosh!» og «amazing».

Fra seg av begeistring er også norsk reiseliv.

Verdifull markedsføring

Katrine Mosfjeld, leder for digitale medier i Innovasjon Norge, mener dette er en unik mulighet til å vise fram en av Norges største attraksjoner til en stor og viktig ung målgruppe.

Katrine Mosfjeld synes det er gøy at nordlyset nå er å se i Fortnite.

– Synligheten kan bidra til å gjøre nordlyset til et enda sterkere symbol for Norge, norsk natur og opplevelser.

Administrerende direktør Trond Øverås i NordNorsk Reiseliv er enig og sier dette gir verdifull oppmerksomhet rundt nordlyset som naturfenomen.

– For nordnorges del har vi jobbet strategisk med å markedsføre muligheten for å oppleve nordlyset i vår landsdel siden starten av 2000-tallet. At spillet har nordlyset med som et element gir en oppmerksomhet som er positiv for oss.

Ser verdien

De som driver med nordlysturisme har allerede opplevd en eksplosiv økning i interesse fra utenlandske besøkende de siste årene.

Nord-Norge blir stadig mer pop for turistene også vintertid, og gir nye næringsmuligheter.

Jens Birkeland ser ut mot nordlyset ved Sortland. Foto: Marius Birkeland

Én av dem som ser muligheter for å skape seg et levebrød av nordlysturismen på sikt er nordlysfotograf Jens Birkeland fra Sortland i Vesterålen.

Sammen med en kompis har de etablert Vesterålen Tours, og Birkeland ser verdien av at nordlyset nå er å se i spillsuksessen Fortnite.

– Det blir skjult reklame, på en måte. Jeg tror det kan bidra til at flere får øynene opp for nordlys, og vil reise for å se det selv med egne øyne.

– Også i World of Warcraft kan du se nordlyset nå. Potensialet er stort. Turistene strømmer til både Tromsø og Lofoten. Vesterålen har vært litt glemt, men også vi har mye å by på, sier Birkeland.

Fantastisk skue

Nordlyssesongen 2018/2019 har budd på mange kvelder hvor nordlyset har danset på himmelen. Og ingenting kan nok slå «the real deal».

Birkeland beskriver et «fantastisk show» i høst og vinter. Han har lagt ut flere bilder på Instagram.

– Dette er noe alle burde oppleve, sier han, og viser til bildene han har tatt: