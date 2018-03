Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Slik er Fortnite i ferd med å endre gaming Konseptet er enkelt. Du må bekjempe motspillerne, mens du passer deg for en dødelig storm. Spillet Fortnite har tatt av, men hvorfor?

Markus Thonhaugen Journalist

Med mindre du har vært murt inne i et lite rom, som anmelderen i Forbes så treffende beskriver det, har du fått med deg spillfenomenet som har tatt verden med storm.

Det som beskrives som det neste store, og som ifølge de som har greie på spill kan bli større enn både Pokémon Go og Minecraft.

For oss andre er det på høy tid med en oppdatering. Selv spiller jeg mest Nintendo, og hadde knapt hørt om skytespillet som nå har godt over 40 millioner brukere på verdensbasis.

Jeg befinner meg derfor i en kjellerstue i Sandnessjøen. Snart 11 år gamle Torgrim har sagt ja til å forsøke forklare meg hva greia er.

Greia med at barn og unge over hele verden nå sitter klistret foran skjermene sine i flere timer hver dag.

– Hva er greia med Fortnite?

Spørsmålet blir hengende i lufta. Torgrim er nemlig midt i en kamp, og må holde fokus.

Jeg ser de, jeg ser de. Nå gjelder det å snike seg opp bak! Han drar fram «sniperen». Det blir treff, men ikke «kill» denne gangen.

Torgrim sitter alene, men er ikke alene likevel. Flere stemmer høres gjennom headsettet. Av og til snakker de i munnen på hverandre. Entusiasmen er stor.

Strategier legges.

– Kommer du? Bra, nå har vi han!

Han ender på 23. plass av 100 spillere. Ikke så verst, tenker jeg. Men Torgrim er ikke fornøyd.

– Jeg har vunnet 19 ganger på et halvt år. Det kommer litt an på hvor på øya du lander. Av 100 kamper, vinner jeg kanskje én. Jeg vil bli så god at jeg vinner fem ganger hver dag.

Det høres jo overkommelig ut, tenker jeg.

Helt til jeg får prøve spillet selv.

5 ting du må vite om Fortnite Battle Royal 1) Er et skytespill utviklet av Epic Games og People Can Fly. Har 12 års aldersgrense.

2) Utgitt høsten 2017, og har vokst enormt i popularitet siden da.

3) 100 spillere møtes på en øy. Målet er å være den siste spilleren, eller laget, som står igjen ved å drepe alle andre.

4) En annen modus i spillet heter «Save the World». Her spiller du alene, eller sammen med andre, for å nedkjempe muterte monstre. Det er om å gjøre å ha et fort oppe før natta faller. Derav navnet Fortnite.

5) Gratis å spille, men mulig å kjøpe kosmetiske oppgraderinger og andre ting for ekte penger.



Mor: – Kan bli vel mye spilling

I etasjen over kjellerstua brer lukta av middag seg. Mor Margit Langseth har laget lasagne. På kjøkkenet befinner også far Terje Hofstad seg.

Her sitter også parets andre sønn, Gottfred Langseth Hofstad (14). Han er dypt inne i en rockekonsert på iPhonen sin. Gottfred er trommis og bruker mer tid med bandet enn foran TV-skjermen. Selv om han spiller sammen med broren av og til.

Margit roper på sønnen i underetasjen. Ofte får hun til svar at han bare skal fullføre runden sin først. Det er dumt å la vennene i stikken, midt i en match.

– Akkurat nå synes jeg det kan bli vel mye spilling, medgir Margit.

– Jeg er ikke helt der at jeg er bekymret, men det har hendt noen ganger at han har spilt en hel dag.

Mor Margit Langseth merker at det av og til ikke er like enkelt å få sønnens oppmerksomhet. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Terje skyter inn at han tross alt er glad for at de er sosiale med hverandre. Det hadde vært verre om de hadde spilt «offline», alene for seg selv.

Så lenge leksene blir gjort og det ikke melder seg adferdsendringer eller «abstinenser» når familien er på hytta, er det nok bare nok en bølge som vil gå over.

– Men jeg skjønner foreldre som sier at dette er avhengighetsskapende, for det er et fengende spill. Det må vi som foreldre være oppmerksomme på. At det ikke tar helt overhånd, sier Terje.

Jeg blir stadig mer nysgjerrig på Fortnite som fenomen. Alle mine venner med Playstation eller Xbox har visst om spillet lenge. Det blir stadig større.

Spillet virker kult nok. Du kan spille solo, eller være en del av et lag på inntil fire spillere. Fortnite har et byggeaspekt, også. Litt som i Minecraft. Etter å ha prøvd et par ganger virker det enkelt å forstå, men vanskelig å mestre. Jeg klarer topp 50 på det beste.

Tanken slår meg likevel at skytespill ikke er et nytt fenomen. Så hvorfor har Fortnite Battle Royal tatt så til de grader av?

For å få svar på dette, benytter jeg sjansen når ser at en av verdens aller beste Fortnite-spillere skal besøke Bodø en lørdag før påske.

Generasjon YouTube Det er smekkfullt foran den provisoriske scena ved XXL-butikken på kjøpesenteret City Nord i Bodø. En mann i 20-årene har akkurat blitt eskortert av fire vektere, og går nå opp på scena. Foran han et folkehav. – Halla! Går det bra eller? Publikum, hovedsakelig bestående av barn i alderen 9 til 16, roper et øredøvende JA! Foreldrene står litt i bakgrunnen. Betrakter det hele fra litt avstand. – Er det noen her som spiller Fortnite? Mobilskjermer med Snapchat lyser om kapp. Det er som å overvære en popkonsert. Men mannen på scena er ikke kjent for å lage musikk. Han spiller dataspill.

Omtrent én gang i måneden møter «Noobwork» – eller Joachim Haraldsen som han egentlig heter, fansen på «meet-and-greets» rundt om i landet.

Til daglig drifter han en YouTube-kanal.

Her legger han ut filmer av at han spiller. Med over 180.000 abonnenter og nærmere 120 millioner videovisninger så langt, er han blant landets desidert største gamere på nettstedet.

De som har møtt opp i dag vet godt hvem han er. Og hvor god han er. Når Noobwork viser fram videoklipp på en storskjerm, går det flere ganger et gisp gjennom publikum idet han viser fram sine kunster og bragder i Fortnite.

Etterpå stiller barn og foreldre seg i en timelang kø for å få autografer og sjansen til å knipse en «selfie» sammen med sitt store forbilde.

– Han er superkul. Den kuleste Youtuberen i verden, samstemmer Ludvik og Edmund. De er først i køen, og har på seg Noobwork-T-skjorter som de har fått signert.

Ludvik og Edmund, to av mange barn som har møtt opp på City Nord for å møte Noobwork. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

En forespørsel om intervju må gå via hans personlige PR-agent.

En blid Oslo-dame ved navn Julieanne Fjørtoft. Hun opplyser entusiastisk at Noobwork er på 120. plass over de beste Fortnite-spillerne i verden.

Selv tror han spillet bare er i startfasen.

– Vi ser nye rekorder slås hver eneste uke. Dette vil bli større, mye større. Grafen peker en vei, og det er rett oppover, sier Noobwork. Eller Joachim, om du vil.

Hvor stort kan dette egentlig bli, undrer jeg, smittet av entusiasmen. Han må forklare nærmere.

– Det som er interessant med å se han på YouTube er at vi lærer mange nye triks, sier Tobias Wisth. Han er en av de heldige som har fått møte Noobwork backstage, og som selv spiller Fortnite tre-fire timer om dagen med vennene sine. – Fornite er ikke like voldelig som andre spill det er naturlig å sammenligne med. Det er mye mer animert og barnevennlig, sier 12-åringen.

Noobwork sammenligner spillet med filmene i The Hunger Games-serien. Sammen med 99 andre slippes man i Fortnite ned i en type arena, hvor det er om å gjøre å stå alene til slutt.

– Du lander på denne arenaen på helt like vilkår. Du har kun en øks med deg, for å samle materialer og finne våpen. Det er den greia der folk finner fascinerende.

Spillsjangeren heter Battle Royal. Navnet stammer egentlig fra en japansk film fra år 2000. I denne filmen blir 42 ungdommer plassert på en øy og kastet inn i en statsstyrt dødslek, hvor bare én får forlate øya i livet.

Fortnite kan forresten spilles på to helt forskjellige måter. Du har det originale Fortnite, som ble lansert i beta i fjor sommer (fullversjonen er ventet i løpet av 2018). Her er det om å gjøre å bygge seg ly og beskyttelse mot zombiene som kommer om natten. Litt som Minecraft, bare pluss zombiene.

Men det man som regel snakker om når Fortnite nevnes, er altså Battle Royal-modusen av spillet. Også her har du et byggeaspekt, men fiendene er andre spillere og ikke zombier. Du er i stormens øye, og uværet som ruver rundt deg gjør banen mindre og mindre. Til slutt kan du ikke unngå å havne i kamp.

Fortnite Battle Royal er likevel ikke det første spillet i sjangeren. Opprinnelsen var modifiseringer av store onlinespill som Minecraft og ARMA 2. Deretter kom egne spill som H1Z1 og PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), som virkelig bidro til å gjøre sjangeren populær.

Sistnevnte ble lansert i mars 2017, solgte over 20 millioner kopier innen utgangen av året, og anses som det spillet som definerer sjangeren.

– Men i motsetning til sine konkurrenter, fungerer Fortnite så mye bedre teknisk. Målgruppen er dessuten bredere. Mens PUBG er ganske militært og hardt, har Fortnite en animert grafikk som er mye snillere. Barn kan spille dette, sier Noobwork.

Han sammenligner Fortnite med selveste Tetris. Ifølge Wikipedia er Tetris verdens desidert mest solgte videospill med over 460 millioner eksemplarer solgt.

Mener gameren virkelig at Fortnite kan overgå dette?

– Du må huske at Tetris har hatt flere tiår på å selge det antallet kopier. Jeg har hørt at så mange som 60 millioner nå spiller Fortnite, og det på bare seks måneder. De nådde 3,5 millioner spillere samtidig på et punkt. Spillet har blåst alle rekorder, sier Joachim.

Han er ikke helt på villspor:

5 tall som viser hvor populært Fortnite har blitt På bare et halvt år har spillet rukket å passere 40 millioner brukere på verdensbasis. Og det går raskt oppover. For ikke lenge siden meldte Epic Games at de hadde nådd 3,5 millioner spillere online på samme tid. Det er ny rekord. Den forrige rekorden var fra september 2017, og var på 1,3 millioner. Da rapperen Drake strømmet Fortnite sammen med spill-superkjendis Tyler «Ninja» Blevins, ble det satt ny rekord på Twitch, en tjeneste for strømming. Da fulgte hele 635.000 med på strømmen samtidig. Siden Fortnite er gratis å spille, er utviklerne avhengig av at brukerne bruker penger inne i spillet for å tjene noe. Det gjør de til gangs. Tall som Forbes viser til, tyder på at Epic Games tjente 126 millioner dollar på spillet bare i februar. En mobilversjon ble lansert i forrige uke. Selv om en foreløpig trenger en invitasjon for å kunne spille det, har spillet allerede omsatt for drøyt 11 millioner norske kroner, ifølge itavisen.no.

Det mest sette spillet på Twitch

Det er i alle fall ingen tvil om at gamere på Youtube er de nye kjendisene, tenker jeg.

Søker du på Google dukker fort navnet Tyler “Ninja” Blevins fort opp. Han er den gameren med flest følgere i, ja, gaming-historien. Han tjener trolig opp mot 600.000 dollar i måneden. Godt hjulpet av Fortnites enorme popularitet.

Også norske gamere kan tjene gode penger på å ha en populær YouTube- eller Twitch-kanal, forteller Noobwork.

– Men jeg tror de fleste er glade for å kunne jobbe med hobbyen sin. Jeg lagde kontoen min i februar 2013, og det ligger mye jobb bak. Du må lage nytt innhold hele tiden.

Strømmetjenesten Twitch har over 100 millioner besøkende hver måned, og her er Fortnite nå det mest sette dataspillet. Altså: Folk ser på – og betaler for å se på – at andre spiller.

– Mens noen ser på fotball, curling eller ishockey, er det andre som ser på spill. E-sport er allerede et svært fenomen internasjonalt. Flere og flere sitter og følger med på e-sportskamper på fredagskvelden, heller enn fotball.

Med det føler jeg det er på tide å forsøke få en kommentar fra Epic Games direkte.

Epic Games: Vi har overraskelser

Og sporer opp mailadressen til PR-sjef Nick Chester, som etter ei knapp uke kommer med noen svar.

Nick Chester er PR-sjef for Epic Games. Foto: Privat

Han opplyser blant annet at de siste tallene de har delt, er at de har 45 millioner spillere. Men de tallene er fra januar, og er sannsynligvis mye høyere nå. De inkluderer heller ikke antallet spillere på iPhone.

– Vi har akkurat annonsert at Fortnite Battle Royal kommer til mobil. Foreløpig må man ha en invitasjon for å kunne spille det på iOS. Android kommer over de neste månedene. Det er et skritt vi tar for å bringe spillet til enda flere, og gi folk nye måter å spille på.

Chester gir også uttrykk for at de har noen overraskelser på lur.

– Uten å røpe for mye, vil vi fortsette å lytte til spillerne våre og legge til nytt innhold. Vi vil fortsette å overraske spillerne våre når vi kan.

– Hva er greia med at spillet har blitt så populært?

– Det er vanskelig å si. Det er flere faktorer. Vårt fokus har vært spillerne og å gjøre spillet så bra som mulig. Vi er veldig glade for at folk koser seg med det.

Redaktør: – Sjeldent at noe eksploderer på denne måten

Redaktøren i et av landets største spillnettsteder, Pressfire.no, har sin egen teori:

– Jeg tror det har vært en liten tretthet i skytespill. Fortnite representerer et nytt konsept som mange tenner på, sier Jarle Hrafn Grindhaug.

Vox kaller spillet en krysning mellom Minecraft og The Walking Dead, og mener spillet har endret gaming. Ikke minst fordi det kan spilles på tvers av plattformer. «Et skytespill for folk som hater skytespill», skriver de.

Grindhaug konstaterer i alle fall at det er «ekstremt sjeldent» at noe eksploderer slik Fortnite har gjort.

At det er gratis å spille, er nok den enkeltfaktoren som har hjulpet mest på, tror han. Han blir ikke overrasket om spillet når 80 til 100 millioner brukere i løpet av året.

– Til sammenligning har Leauge of Legends 100 millioner, og dette spillet regnes som et av de desidert største onlinespillene.

Kris Leslie Munthe er mangeårig spillanmelder for Barnevakten. Han mener Fortnite representerer noe nytt innen spill.

Man skyter på hverandre i Fortnite, men grafikken er mindre realistisk enn andre spill i sjangeren. Foto: Epic Games

Skytespill for yngre barn

Og at Fortnite er et resultat av den teknologiske utviklingen.

Tradisjonelt har vært slik at man gjerne spiller lag bestående av en håndfull spillere, opp til noen titalls. Dette er i ferd med å endre seg, mener han.

Takket være ny teknologi med lynraskt fibernett flyter alt så mye bedre, selv om veldig mange er pålogga på samme tid.

– I Fortnite har du 100 spillere samtidig. At tallet er så høyt, er relativt nytt for denne type spill. Og nå snakkes det om det skal komme spill som har opp til 1000 spillere.

En annen tradisjonell utvikling har dessuten vært at spillene skal være så realistiske som mulig. Fortnite er blant spillene som har gått andre veien. Den tegneserieaktige grafikken gjør skytespillet tilgjengelig for barn.

– Her kan også yngre barn få prøve seg på skytespill, uten at du får de sterke scenene og den sterke volden. Det blir større avstand mellom fiksjon og realisme. Man vet at dette er et spill, og ikke ekte – på en måte, sier Munthe.

– Er det positivt at skytespill tilgjengeliggjøres for yngre barn?

– Alle foreldre må jo selv finne ut selv hva de ønsker at barna skal spille. Men før var det jo skytespill som Call of Duty og GTA som var blant de mest populære, også hos yngre barn.

– Det jeg synes er positivt er at man nå begynner å få spill som har 12 års aldersgrense, med enklere grafikk og nesten ingen former for blod.

Bør foreldre være bekymret?

Det bringer oss over til det andre spørsmålet som det er på tide å få belyst: Bør foreldre være bekymret, når avkommet bruker hele ettermiddagen og kvelden på Fortnite?

I arbeidet med denne reportasjen snakket jeg med mange foreldre som ikke liker utviklingen. En mor jeg kom i kontakt med på Facebook fortalte om hvordan sønnen spiller mange timer om dagen. At han bare sitter hjemme etter skolen.

En annen fortalte om full krangel rundt spilletid i hjemmet. Mens en tredje ikke kunne forstå at det bare var 12 års aldersgrense. For det er jo vold i spillet, selv om den er tegneserieaktig.

Men barn som bruker mye tid foran TV-skjermen, når nye spill har kommet på markedet, har til stadighet skapt bekymring for foreldregenerasjonen.

Se bare for eksempel på denne artikkelen fra Fædrelandsvennen, fra da spillet Doom kom i 1993:

En talsperson for «Barna i våre hjerter» kalte spillet både grusomt og sykt, og mente regjeringen måtte bli flinkere til å kontrollere hvilke dataspill som selges. Artikkelen har gått som en farsott rundt om på nettet i mange år. Foto: Fedrelandsvennen

17 år før det var det en kontrovers rundt et spill som heter Death Race. Grafikken var pikslete og enkel. I dette spillet kjørte man en bil, og man kunne kjøre over strekmenn på skjermen.

Ingen ny debatt, altså, forteller professor i spillteknologi ved NTNU, Alf Inge Wang.

– Det ble masse bråk rundt Death Race i 1976. Så vold i spill, og om det kan være skadelig for barn og unge, har alltid vært en diskusjon som har gått fram og tilbake.

Men kanskje er det noe nytt ved debatten denne gang, likevel.

Flere søker hjelp for spillavhengighet

For til motsetning til spillene fra 1976, er dagens utviklere blitt mye flinkere til å bruke teorier og metoder fra psykologien, for å få folk «hekta».

Psykologspesialist Svein Øverland forteller at dette ikke bare gjelder spill, men hele digitaliseringsindustrien. Fra sosiale medier, til telefonene i seg selv.

I Snapchat har du for eksempel et tall som styrer livene til mange tenåringer.

Psykologspesialist Svein Øverland jobber blant annet med digital helse. Foto: Privat

– Det finnes ikke noe register for spilleavhengighet, men opplevelsen er at stadig flere ungdommer og familier tar kontakt for å få hjelp. Jeg har selv en privatpraksis, og der merker vi en økende tilgang.

Samtidig er det mange positive aspekter ved spilling. Bedre engelskkunnskaper, for eksempel. Noen spill brukes til og med til undervisning og behandling.

I mange onlinespill er det om å gjøre å samarbeide. Man har et mål, og løser oppdragene som ei gruppe. Slik bidrar spillingen til å utvikle en rekke sosiale ferdigheter.

– Det er jo samtidig det som gjør at folk blir opptatte av slike spill. Nettopp fordi de vil bidra til gruppen, og nesten har dårlig samvittighet når de ikke kan stille opp.

Ja, det er lett å bli bekymra når barna spiller mye, medgir Joachim. Eller Noobwork.

– For mye av noe, det være seg dataspill eller fotball, er alltid galt. Man må bare finne en lur måte å balansere det på.

Nick Chester i Epic Games kommer med et ganske rundt svar om at «foreldre må ta veloverveide beslutninger rundt hvilke spill barn spiller, så vel som hvordan og når».

Ønsker ikke at ungene skal føle seg ekskludert

Men akkurat dette med balanse er familien i Sandnessjøen opptatte av.

Selv om husets yngstemann, Torgrim, spiller en del for tiden, er han også glad i å være ute når været er bra. Da lekes det sisten, gjemsel og boksen går. Han er dessuten en dreven innebandyspiller. Sist helg var det kamp fylkeshovedstaden Bodø.

Det betrygger mor Margit og far Terje.

– Da vi vokste opp falt man fort utenfor hvis man ikke spilte fotball eller var med i korps. I dag kan det samme sies om dataspill. Det blir feil av oss å nekte ungene å spille, da kan man raskt føle seg ekskludert.

– Så lenge ungene har det bra, har en normal adferd og gjør det de skal, så er vi ikke kjempebekymret, samstemmer de.

Og så var det spørsmålet mitt til Torgrim. Hva mener han er greia med Fortnite?

– Skal man besøke venner tar det tid å komme seg dit. Her trenger man bare trykke på en knapp, så er alle sammen der. Jeg har spilt mange spill før, men ingenting som dette. Fortnite er kuleste jeg har prøvd.