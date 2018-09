Medietilsynet reagerer på pengepremier i Fortnite-turnering

Denne helgen arrangeres Norges første skikkelige Fortnite-turnering.

Skikkelig, både fordi den er godkjent av spillutvikleren Epic, men også fordi turneringen har ekte premiepenger. Det ligger hele 80.000 kroner i potten når Norges beste Fortnite-spillere møtes på Lillestrøm for å gjøre opp.

Det liker Medietilsynets leder Mari Velsand veldig dårlig.

KRITISK: Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, synes ikke barn under 12 skal spille turneringer med pengepremier.

– Vi er skeptiske til at det opereres både med høye inngangspenger og så store premiepotter i spill der vi vet at barn og unge er en sentral målgruppe, sier Velsand.

Selve dataspillet Fortnite har en anbefalt aldersgrense på 12 år. Velsand synes det er merkelig at denne turneringen, der inngangsbilletten koster over 1200 kroner, ikke legger seg på samme linje.

– På alle dataspill opereres det jo med anbefalte aldersgrenser, og vi tenker at det er viktig at arrangører av denne type turneringer klart opplyser hvilke aldersgrenser som gjelder, sånn at foreldre og barn er klar over dette.

Dette er Fortnite Battle Royale Foto: Epic Games Ekspandér faktaboks «Fortnite Battle Royale» er en modus i spillet Fortnite, og har raskt vokst til å bli et av verdens mest populære spill.

Du sitter på en flyvende buss sammen med 99 andre, over en øy og kan bestemme selv hvor du vil hoppe ut med fallskjerm.

Det er byer, fjell, sump og skoger. Du starter med en hakke og må finne utstyr som våpen, medisin og skjold.

Med hakken kan du tilegne deg tre, stein og metall, som du igjen kan bygge borger og veier med.

På utsiden av øya er det en giftig sky. Den kommer nærmere og nærmere etterhvert som man spiller, og man dør hvis man befinner seg inne i den for lenge. Sirkelen som er «beboelig» blir mindre og mindre, og sjansen blir dermed større for å møte de gjenværende spillene.

Til slutt står en igjen som vinner.

Populært blant 8-10-åringer

Under Polaris LAN Pro Series konkurreres det også i andre spill, som PubG og Heartstone. Men Medietilsynet mener det er Fortnite som er problematisk, siden spillet er spesielt populært i unge aldersgrupper.

Tilsynet får støtte av Barnevakten, en forening som er til for å hjelpe barn og unge med å bruke mediene på en trygg og sikker måte. De bekrefter at Fortnite er veldig populært blant de yngste.

– På bakgrunn av møtepunkt med mange tusen barn, unge og foreldre i barne- og ungdomsskoler i Norge og igjennom rådgivingssamtaler, har vi inntrykk av at Fortnite spilles av en stor majoritet av barn og unge fra tidlig i 8–10 års alderen og oppover, sier faglig leder i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen.

– Hva synes Barnevakten om premiepotten på 80.000 kroner?

– Vi mener det er problematisk at det lokkes med såpass store premier når turneringen er knyttet til et spill med svært ung brukergruppe, og at det ikke er nedre aldersgrense for å delta på turneringen, sier Tønnesen.

Fortnite-spiller: – Pengene har ikke så mye å si

En av dem som skal spille turneringen, Kim Martin Flobergseter, drømmer om å leve av å spille. Han og partneren har ligget i hardtrening de siste ukene, men ikke på grunn av premiepengene.

– Pengepremien har ikke så mye å si. Det er konkurransen med de gode som er spennende, sier Flobergseter.

Kim Martin Flobergseter er blant landets beste i Fortnite. Her er hans beste tips. Du trenger javascript for å se video. Kim Martin Flobergseter er blant landets beste i Fortnite. Her er hans beste tips.

Et av trekkplastrene for turneringen er at profesjonelle e-sportutøvere blir flydd inn til Oslo for å spille. Flobergseter ser turneringen som et sårt tiltrengt utstillingsvindu for de beste norske spillerne.

– Jeg drar dit på grunn av prestisjen. Hvis du klarer å bevise deg i en sånn turnering, så har du vist deg skikkelig.

Denne sommeren arrangerte Epic Games, som står bak Fortnite, online-turneringer med noen av de beste spillerne i verden. Den åtte uker lange turneringsserien «Summer Skirmish» hadde over 65 millioner kroner i potten.

– Pengepremier er flott, men hvis du tenker på Summer Skirmish og det andre Epic gjør, så er ikke 80.000 kroner i nærheten engang, sier Flobergseter.

Fortnite-ansvarlig: – Opp til foreldrene

Linn Kristine Svendsen i Polaris har ansvaret for Fortnite-turneringen. Hun synes det er viktig at foreldrene leser seg godt opp før de sier ja eller nei til å sende barna på denne turneringen.

IDRETT: Linn-Kristine Svendsen er ansvarlig for Fortnite-turneringen. Hun sammenligner barna i turneringen med unge idrettsutøvere. Foto: privat

– Det er veldig viktig at foreldre og foresatte setter seg inn i det barna holder på med, sånn at de kan ta en avgjørelse om dette er noe barnet skal være med på eller ikke. Men jeg vil sammenligne det litt med idrett, der man ofte begynner å konkurrere i ung alder. Og samtidig, hvis man ønsker å satse på dette og bli profesjonell, så er det en fordel å begynne tidlig, sier Svendsen.

Hun sier også at noe innhold kan være for drøyt for et barn på 12 år, selv om turneringen ikke har aldersgrense.

– I utgangspunktet er det ingen aldersgrense. Men det kan være innhold som ikke passer for barn under 12 år, så da er det foreldre og foresatte som må ta en avgjørelse på om barnet skal delta.

– Kunne dere ikke bare arrangert turneringen uten pengepremier?

– Det hadde gått an. Men litt av poenget med Polaris Lan Pro Series er at vi vil satse på e-sport i Norge, og i tillegg få med de profesjonelle e-sportlagene. Og da er de interessert i å ha en pengepremie for å komme hit og delta.