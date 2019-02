Norges mest kjente Fortnite-spiller advarer unge gamere

Da han var 16 år gjennomførte Haraldsen, kjent som «Noobwork» i spillverden, en stor akutt ryggoperasjon. Operasjonen førte til at han ble sengeliggende store deler av døgnet i fire år, og sluttet på videregående skole.

STORSPILLER: Youtube-kanalen til Haraldsen, som handler om spilling, har over 190.000 følgere. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Det meste av tiden lå han i sengen og spilte dataspill.

– Etter hvert sluttet jeg å få meldinger fra vennene mine på skolen. På Facebook så jeg at folk var ute og hadde det gøy, mens jeg var inne og ikke hadde det like kult. Jeg hadde bare spillet mitt.

– Trodde jeg var ensom

Spillet Haraldsen spilte var World of Worldcraft. Det samme spillet som funksjonshemmede Mats Steen spilte, og levde livet som Lord Ibelin Redmore. Foreldrene til Mats trodde han var ensom, men da sønnen døde kom spillvenner fra hele Europa i begravelsen.

WORLD OF WARCRAFT: En mannlig avatar i World of Warcraft. Foto: Flickr / Rolo Tomassi (CC BY-SA 2.0)

– Når jeg leste artikkelen tenkte jeg: «Yes, nå kommer folk til å forstå», sier Haraldsen.

Noobwork, som han heter som spiller, har også opplevd at familie og venner ikke har sett noen verdi i det han har holdt på med.

– Jeg har også hatt foreldre som har trodd at jeg var ensom, og som har mast om at jeg må legge meg, eller komme for å spise middag, sier han.

Viktig med fysisk aktivitet

Men nå er det ingen som maser lenger. Haraldsen lever av spillkanalen sin på Youtube, som har 190.000 følgere, og er Norges mest kjente Fortnite-spiller.

Dette er Fortnite Battle Royale Foto: Epic Games Ekspandér faktaboks «Fortnite Battle Royale» er en modus i spillet Fortnite, og har raskt vokst til å bli et av verdens mest populære spill.

Du sitter på en flyvende buss sammen med 99 andre, over en øy og kan bestemme selv hvor du vil hoppe ut med fallskjerm.

Det er byer, fjell, sump og skoger. Du starter med en hakke og må finne utstyr som våpen, medisin og skjold.

Med hakken kan du tilegne deg tre, stein og metall, som du igjen kan bygge borger og veier med.

På utsiden av øya er det en giftig sky. Den kommer nærmere og nærmere etterhvert som man spiller, og man dør hvis man befinner seg inne i den for lenge. Sirkelen som er «beboelig» blir mindre og mindre, og sjansen blir dermed større for å møte de gjenværende spillene.

Til slutt står en igjen som vinner.

På verdensbasis er det registrert 125 millioner Fortnite-spillere, ifølge Epic Games.

Selv var Haraldsen sengeliggende i en periode på fire år, men han mener barn og unge, som er i form til fysisk aktivitet, bør være aktive i tillegg til spillingen.

– Velger barn å sitte inne og spille i stedet for å være i fysisk aktivitet ute, så bør man gjøre noe med det, sier Haraldsen.

Erna Solberg spiller Fortnite: – Nå dør jeg Du trenger javascript for å se video.

Skole først

Han får ofte spørsmål om spilling fra bekymrede foreldre. Han opplever at mange av spørsmålene bærer preg av at foreldrene ikke helt vet hva barna deres driver med.

Selv om Fortnite har blitt en jobb for 26-åringen, er det en fritidsaktivitet for barn, og det bør ikke gå utover skolegang eller andre og viktigere ting, mener han.

– For mye spilling er når det går utover plikter, utover søvn, og annet som er viktigere. Skole og plikter skal settes først, sier han.

Likevel oppfordrer han foreldre til å sette seg inn i spilleverden.

– Man skal ikke være redd for at barna sitter foran dataen, fordi «kampen på datamaskinen» kan bety mer for dem enn kampen på fotballbanen.