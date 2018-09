Anklager Fortnite for farlig sikkerhetstrend

Skytespillet Fortnite har i løpet av 2018 blitt et av verdens mest populære spill. Ifølge Epic Games, som lager Fortnite, har spillet hele 125 millioner spillere på verdensbasis.

Tidligere youtuber og gamer Dennis Vareide er ikke i tvil om at Fortnite er verdens største spill.

GAMER: Dennis Vareide synes det er problematisk at Epic Games «tøyer grensene». Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

– Det er jo ikke offisielle tall, men det er jeg 99,9 prosent sikker på ja, sier Vareide, som nå jobber med FlippKlipp i NRK Super.

For litt over en måned siden ble spillet tilgjengelig for Android-telefoner, men ikke gjennom Googles sertifiserte nettbutikk Google Play. I stedet oppfordret Epic sine kunder til å laste ned spillet direkte via sin egen side, skriver flere kilder.

Grunnen er at Epic Games ikke vil betale Google 30 prosent av spillets omsetning, som er avtalen når man bruker Googles butikk.

– Ved å laste ned apper utenfor de godkjente butikkene, så kan du potensielt få ting som ikke er det de utgir seg for å være. For eksempel malware eller virus, sier fagansvarlig for mobil i NRK, Ola Nordbryhn.

KRITISK: NRKs fagansvarlig for mobil, Ola Nordbryhn, er sterkt kritisk til at Epic Games oppfordrer til å laste ned apper utenfor de sertifiserte nettbutikkene. Foto: Henrik Lied / NRK

Får aldri vite at angrepet har skjedd

Ifølge Symantec 2018 Threat Report blir 99,9 prosent av all malware og virus funnet i tredjepartsapper, altså apper som er utenfor Google Play og Apple Store.

Det finnes eksempler på at skadelige programmer har funnet veien inn i både Google og Apples nettbutikker, men omfanget kan ikke sammenlignes, sier Nordbryhn.

– Hva kan skje hvis man får malware på telefonen etter å ha lastet ned en app utenfor de sertifiserte butikkene?

– Da kan du åpne for at andre tar over telefonen din. Enten ved å legge inn ting som bruker telefonen til ting som den ikke er ment til å brukes til, eller legge inn en keylogger som ser på alt det du gjør, stjele passord, hacke seg inn i nettbanken eller sosiale medier, sier Nordbryhn.

– I et godt angrep så får du aldri vite at det har skjedd.

Og det har allerede skjedd.

Så sent som i august måtte Googles sikkerhetsteam ifølge Telegraph advare Epic Games om at en stor feil i nedlastingsappen deres åpnet for at hackere kunne installere flere apper på brukernes telefoner – uten at de fikk vite om det.

Artikkelen fortsetter under bildet.

EPIC FAIL: Erna Solberg testet Fortnite tidligere i år. Det gikk ikke like bra som under forrige stortingsvalg, til tross for at hun hadde støtte fra spilleren «Noobwoork». Foto: Statsministerens kontor

Setter farlig sikkerhetstrend – barna er taperne

Både Nordbryhn og Vareide synes det er spesielt problematisk at giganten Epic Games gjør dette.

– Når en så stor utvikler som Epic gjør dette, setter det en trend som jeg tror mange andre kommer til å følge etter. Da blir det vanligere og vanligere at man åpner Android-telefonene for å legge inn programmer fra ukjente kilder, som man kan laste ned fra hvor som helst på nettet, sier Nordbryhn.

Det er Fortnites status som verdens største spill som gjør at Epic kan ta seg denne friheten, mener Vareide.

– De kan nok tøye grensene litt mer enn de andre spillutviklerne, sier han.

Faktumet at spillet er spesielt populært blant barn og unge gjør bare problemet enda større.

– Det er spesielt problematisk når det er et spill som populært blant barn, for da er det vanskeligere for foreldre å overvåke hva som skjer på telefonen, sier Nordbryhn.

NRK har flere ganger prøvd å kontakte Epic Games for en kommentar, men det har ikke lyktes redaksjonen.