Torsdag varsla den britiske påtalemakta at dei vil tiltale Kevin Spacey for fire tilfelle av seksuelle overgrep mot tre menn i Storbritannia. Ugjerningane skal ha skjedd mellom 2005 og 2013.

Men tiltalen trer ikkje i kraft før Spacey set beina sine på britisk jord igjen.

Difor jobbar britiske styresmakter med å få skodespelaren utlevert om han ikkje skulle komme frivillig. Det fortel ei kjelde som er tett på prosessen til avisa The Guardian.

Kan ta tid

Prosessen med å få ein person utlevert kan ta fleire månader. Først må britiske styresmakter sende over etterforskingsmaterialet dei har i saka, slik at det amerikanske justisdepartementet kan undersøke om det er skilleg grunn til mistanke.

Dersom det er det, får amerikansk politi ordre om å gripe Spacey, seier Nick Vamos, som tidlegare leia avdelinga for utleveringar hos den britiske påtalemakta.

– Det amerikanske justisdepartementet vil be US Marshal finne Spacey og stille han for ein føderal domstol. Han kan også overgi seg, og ikkje sette seg imot utlevering, seier han til avisa.

Spacey kan også ha meir å tene på å bli formelt utlevert, enn om han reiser tilbake til Storbritannia frivillig. Blant anna kan han berre siktast for forhold som er godkjent av den amerikanske domstolen, seier Vamos.

Mista roller

Kevin Spacey var ein prislønt og mykje brukt skodespelar og i Hollywood fram til 2017. Då fortalde skodespelaren Anthony Rapp at Spacey skal ha prøvd å presse han til sex under ein fest i 1986.

Rapp var på det tidspunktet 14 år, medan Spacey var 26 år. Spacey svarte at han ikkje hugsa hendinga, men beklaga dersom det hadde skjedd.

Anthony Rapp seier han blei inspirert av metoo-bevegelsen då han fortalde om hendinga som skal ha skjedd i 1986. Foto: Chris Pizzello / AP

Skuldingane førte til at Spacey Netflix sparka han frå serien «House of Cards», og at han blei klipt ut av scener i ferdig innspelte filmar.

I 2020 gjekk Rapp og ein anonym mann til sivilt søksmål mot Spacey. Skodespelaren var i ei høyring til denne rettssaka då han fekk meldinga om at den britiske påtalemakta ville sikte han, skriv The New York Times.

Fekk 20 varsel i London

Fleire menn har retta skuldingar mot Spacey etter at Rapp stod fram med si historie. Spacey har avvist alle skuldingar om overgrep. Fleire av sakene har anten blitt lagde bort eller trekte etter at dei kom til domstolane.

Mellom 2004 og 2015 var Spacey kunstnarisk leiar ved teateret The Old Vic i London. Forholda han kan bli sikta for i Storbritannia, skal ha skjedd i denne perioden.

I 2017 sa teateret, ifølge BBC, at dei hadde motteke 20 varsel om upassande framferd frå Kevin Spacey. Teateret beklaga den gongen at dei ikkje hadde teke varsla meir alvorleg.