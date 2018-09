House of Cards-motspiller snakker om «ny sjanse» for Kevin Spacey

På spørsmål om hun tror Kevin Spacey kan komme tilbake som skuespiller, svarer Wright:

– Jeg tror at alle mennesker har evnen til å forandre seg. Har evner til å forandre seg gjennom nye sjanser, eller hva man skal kalle det. Jeg tror på det. Det kalles vekst.

FIKK SPARKEN: Spacey mistet i tillegg til rollen i House of Cards en ærespris under Emmy-utdelingen, og han ble erstattet av Christopher Plummer i den ferdig innspilte storfilmen «All the Money in the World». Foto: Mario Anzuoni / Reuters

I slutten av oktober sto skuespiller Anthony Rapp frem og anklaget Kevin Spacey (59) for å ha prøvd å presse han til sex da han var 14 år gammel.

Etter beskyldningene mistet Spacey hovedrollen i Netflix-serien «House of Cards», og produksjonen ble lagt på is i tre måneder. Og det var kona til den korrupte politikeren Frank Underwood i serien, Claire (spilt av Robin Wright) som overtok hovedrollen.

«House of Cards»-stjernen sier det var «bittersøtt» å ta farvel med settet under innspillingspausen.

– Har ikke kontakt

Hun forteller i intervjuet med Net-a-porter, som er en nettbutikk og motemagasin for luksusklær, at hele serien var svært nær å bli helt lagt ned, på grunn av stemningen i bransjen etter avsløringene om blant annet Harvey Weinstein.

Foto: David Giesbrecht / AP

– Folk sa: Vi må stenge ned alt, ellers ser det ut som om vi hyller disse skitne tingene, sier Wright.

Selv mente hun at serien burde fortsette som planlagt. Hun følte seg forpliktet overfor «House of Cards» hengivne seere.

Wright har snakket offentlig om anklagene mot sin motspiller i suksesserien «House of Cars» én gang tidligere – i et intervju i tv-programmet «Today».

Der sa skuespilleren at hun egentlig bare kjenner Spacey rent profesjonelt, og at hun ikke engang vet hvordan hun skulle ha kontaktet han, om hun ville, men er sikker på at Spacey vil ta kontakt når han er klar

– Det er et mareritt

Wright sier videre at hun syns synd på alle som lever livet sitt i den offentlige sfære.

– Det er et mareritt. Kan du forestille deg? Vi gjør en jobb, deler med seerne. Hvorfor må privatlivet vårt være offentlig? Det er så invaderende, sier skuespilleren og understreker at hun ikke snakker om Metoo-bevegelsen.

Foto: Chris Pizzello / AP

Spacey ble etter overgrepsanklagene også etterforsket av politiet i London for et overgrep i 2008.

Spacey mistet en ærespris under Emmy-utdelingen, og han ble erstattet av Christopher Plummer i den ferdig innspilte storfilmen «All the Money in the World», etter beskyldningene mot ham.

Ingen av mediene som har omtalt saken, har klart å komme i kontakt med Spacey eller manageren hans, men timer etter at intervjuet først sto på trykk, svarte Spacey med å legge ut et lengre innlegg på Twitter.