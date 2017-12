Salma Hayek: – Jeg ble drapstruet av Harvey Weinstein

– Jeg hadde hjernevasket meg selv til å tro at det var over, og at jeg hadde overlevd. Jeg gjemte meg fra ansvaret for å snakke ut, fordi det var nok folk allerede involvert i å skinne et lys på monsteret mitt, skriver den verdenskjente skuespilleren Salma Hayek i New York Times.

Tittelen på innlegget i avisen er: «Harvey Weinstein er også mitt monster».

TO OSCAR: Salma Hayek i rollen som Frida Kahlo. Filmen om den mexicanske kunstneren fikk en meget godt mottagelse blant publikum, og Hayek ble nominert til Oscar som beste kvinnelige skuespiller i en ledende rolle. Foto: DANIEL AGUILAR / REUTERS

Ville lage film om helten sin

Det handler om det inderlige ønsket Hayek som meksikansk-amerikansk skuespiller hadde om å beskrive kunstneren Frida Kahlo i en film.

Kahlo var fra Mexico, og fikk internasjonal oppmerksomhet for sin kunst.

Hun malte ofte egne personlige erfaringer, og bildene hennes var skarpe skildringer av smerte og det harde livet kvinner levde. 55 av de 143 bildene hennes var selvportretter, skriver norske Wikipedia om henne.

Salma Hayek kontaktet til slutt Harvey Weinstein, som var villig til å støtte prosjektet, men som skal ha kommet med en rekke krav.

– Jeg sa nei til å la ham se meg dusje, jeg sa nei til at han skulle massere meg, jeg sa nei til at en naken venn av ham skulle massere meg, jeg sa nei til at han skulle gi meg munnsex, jeg sa nei til at jeg skulle være naken sammen med en annen kvinne, skriver Hayek.

Weinstein har til nå ikke kommet med noen kommentar til påstandene fra Hayek. Tidligere har han avvist alle lignende anklager.

ØNSKET SEX: Weinstein skal ha blitt rasende da Hayek avviste de stadig ønskene om seksuelle handlinger. Foto: Michael Sohn / AP

Det var i oktober Weinstein-saken begynte å rulle. Det startet med at The New York Times publiserte en artikkel hvor det rettes en rekke anklager om at han skal ha begått seksuelle overgrep over flere tiår, og at han kjøpte ut de som ville anklage ham for det.

Siden har en rekke lignende historier dukket opp, og i løpet av bare noen dager mistet Weinstein kona, jobben i selskapet sitt (The Weinstein Company), og all respekt og innflytelse.

Truet med å drepe

I sitt innlegg skriver Hayek at presset fra Weinstein bare fortsatte til tross for at hun sa nei.

– Hver gang jeg sa nei, kom det ekstreme raseriet hans, skriver Hayek.

Hun skriver at Weinstein under ett av raserianfallene skal ha sagt:

– Jeg skal drepe deg. Ikke tro at jeg ikke kan gjøre det.

Prøvde å stoppe filmen

Hayek skriver at da Weinstein forsto at hun ikke kom til å «betale» for muligheten til å lage en film på den måten han hadde forventet, så forsøkte han å stoppe henne.

Først skal han ha sagt at rollen som Kahlo i filmen skulle spilles av noen andre, så skal han ha forsøkt å drepe hele prosjektet.

– Han satte fire helt umulige krav, skriver Hayek.

Kravene skal blant annet hva vært at hun på kort tidsfrist fikk skrevet om hele manuset, skaffe ti millioner dollar og få fire høyt profilerte skuespillere inn i noen små roller.

Hun skriver at gode venner hjalp henne til å innfri kravene.

IKKE SEXY NOK: Salma Hayek i filmen Frida. Hayek skriver at Weinstein mente hun ikke var sexy nok i rollen. Foto: HO / REUTERS

Fikk seks oscar-nominasjoner

Hayek skriver at Weinstein fortsatte å true henne under produksjonen av filmen, og at han ble veldig sint da en prøvevisningen ble godt mottatt.

Likevel skal han ha satt et absolutt krav til at produksjonen kunne fortsette:

Hayek måtte spille inn en scene der hun var helt naken sammen med en annen kvinne.

Det gikk til slutt Hayek med på, etter det hun beskriver som en tung følelsesmessig prosess.

Filmen endte opp med å bli nominert til seks oscarstatuetter, og fikk to.

– Likevel fikk jeg aldri noen flere ledende roller av Weinstein, skriver Hayek.