Kvinnene bak «Time's up» har slått seg sammen med ledende likestillingsadvokater og -forkjempere for å forbedre lovverket, for å endre på ansettelsesavtaler og bedriftspolitikk. De er lei av systematisk trakassering både i egen bransje og blant arbeidere over hele landet.

I lovverket de har lagt fram står det blant annet at det skal være mulig å straffe firmaer som tillater gjentagende trakassering av sine ansatte.

Dessuten skal det ikke lenger være innafor å be ansatte underskrive avtaler med taushetsplikt som hindrer dem i å si fra om uønsket oppmerksomhet og –oppførsel.

Etter at initiativet ble lansert i dag morges, amerikansk tid, har det rydd inn med støttemeldinger fra Hollywood-kjendiser og andre. Foto: skjermdump

Pengehjelp

Planen de har lagt fram inkluderer også et rettshjelpsfond på 13 millioner dollar, mer enn 100 millioner kroner, som skal hjelpe underpriviligerte kvinner i andre arbeidsgrupper for å kunne beskytte seg mot seksuell trakassering og de eventuelle farene ved å rapportere.

Fondet skal administreres av Det nasjonale rettssenteret for kvinner.

«Tilgang til umiddelbar og omfattende rettshjelp vil styrke disse individene, men også bety en langsiktig bedring for kulturen- og samfunnet som helhet.»

En kampanje for likestilte rettigheter hos TV-studioer og talentbyråer er allerede i gang, skriver de.

Sort på Golden Globes

300 skuespillere, regissører, skribenter og produsenter, blant andre, står bak initiativet, og flere skriver under oppropet på nettsiden til kampanjen. Det melder avisa The New York Times.

Sosiale medier flommer i dag over med støtteerklæringer til «Time's up», mer oppmerksomhet vil det trolig bli under Golden Globes-utdelingen 8. januar der film- og TV-bransjen hyller det beste på skjermen fra året som har gått;

Da har initiativtakerne nemlig oppfordret kvinner som skal gå på den røde løperen om å snakke om temaet, samt å kle seg i svart.

