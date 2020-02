Stort engasjement skapte stemmekaos i Melodi Grand Prix

Både artistar og publikum reagerte kraftig då stemmesystemet til NRK gjekk ned under finalen av Melodi Grand Prix laurdag. Etter sendinga sa NRK at det var 38 millionar emojiar som tok knekken på systema.

– Det var eit stort engasjement tidleg i programmet med mange emojiar. Det er der det startar, og så skapar det ein kjedereaksjon som vi jobbar med å undersøke årsaka til, seier avdelingsleiar i teknologiavdelinga i NRK, Inge Thorud.

Dei valde til slutt å ta ned emojiane for å ha systemet klart til avstemminga, men rakk ikkje å gjere det tidsnok, og difor måtte dei gå til plan B. Det var ein folkejury med 30 personar som valde kva fire artistar som skulle gå vidare til neste runde.

– Denne backupjuryen er eit representativt utval. Det har ikkje vore musikkekspertar. Vi er ganske sikre på at det var dei fire rette som gjekk vidare til sølvfinalen, seier fungerande programdirektør Charlo Halvorsen.

Gjennomførte stresstestar

Thorud seier dei ikkje har undervurdert engasjementet som ville kome under finalen. Alle systema blei oppgradert for å ta i mot engasjementet dei visste ville kome.

– Vi skalerte opp alt av system sidan vi hadde problem i den første delfinalen. At systemet likevel gjekk ned, overraska oss. Og vi undersøker no saka for å sikre oss at det ikkje skal skje igjen.

Han seier systema også har vore nøye testa før dei blei tekne i bruk.

– Vi har køyrt stresstestar i ulike former for å teste dei fleste belastningane på desse systema. Det er ingenting der som har gitt oss signal om at dette skulle skje. Vi har ikkje noko klart svar på kvifor det skjedde, men det kan sjå ut til at det var ein svært uheldig kjedereaksjon.

Evaluering

No skal NRK evaluere prosessen, og finne ut kva som kan vere bakanforliggande årsaker til at systema svikta. Men dei er sikre på at avstemminga laurdag gjekk rett føre seg.

– Det viktigaste for oss no er å få svar på dei viktigaste spørsmålet om vi kan stå inne for at stemmegivinga har gått som normalt, at resultatet er rett. og det er vi trygge på at det er.

Charlo Halvorsen seier han ser klare fordelar ved å bruke avstemming på nett.

– Ved å bruke emojiar får vi eit uttrykk for kjensler som kan vise kor stort engasjementet er. Nettstemming er også gratis, som er ein bra ting. Og at vi bruker ny teknologi for å gi betre sjåaropplevingar er eg glad for.