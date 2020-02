VG: Tone Damlis manager vurderer pengekrav mot NRK

Tone Damlis manager David Eriksen sier til VG at det kan bli aktuelt å sende regning til NRK for dekning av utgifter som viste seg å være til ingen nytte.

Han vil ikke gå ut med et anslag på en sum, men sier at de vurderer å gå videre med et eventuelt krav.

– Er det økonomiske bare vårt ansvar? Det har vært store kostnader som viser seg å være helt verdiløse, sier Eriksen til avisa.

NRK har ikke lykkes komme i kontakt med Eriksen.

David Eriksen etter Melodi Grand Prix-finalen.

Natalie Spurs, kommunikasjonsansvarlig i NRK sier at de vil ta stilling til pengekravet om det skulle komme, men at denne dialogen eventuelt tas direkte med Eriksen.

Vil ikke fremme krav

Magnus Bokn, gikk heller ikke videre til semifinalen, men kommer ikke til å følge i Eriksens spor.

– Det gagner ingen at artistene begynner å krige med NRK. Jeg har ikke tenkt å gå på krigsstien mot NRK, men tenkt å samarbeide med dem fortsatt, også forhåpentligvis om MGP, sier Bokn til NRK.

Sondre «Sondrey» Mulongo Nystrøm kommer heller ikke til å fremme noe pengekrav.

– Men jeg håper de tar dette som har skjedd på alvor, og går tilbake til telefonstemming, sier han.

Sondre «Sondrey» Mulongo Nystrøm etter Melodi Grand Prix-finalen.

For Emil Solli-Tangen som var forhåndskvalifisert til finalen sammen med broren Didrik Solli-Tangen handler det ikke om penger i denne sammenheng.

– Men all den tiden vi har brukt på forberedelsene. Vi kommer ikke til å saksøke NRK, slår han fast.

MGP-møte i NRK

Mandag morgen var det samlet til møte om stemmekaoset på redaktør for underholdningsavdelingen Charlo Halvorsens kontor på NRK. Temaet var stemmekaoset som oppsto under lørdagens Melodi Grand Prix-finale.

– Det vi gjør nå, er å gå veldig grundig inn i alt som har med teknologi og stemmegivning å gjøre, rett og slett for å finne ut hva som gikk feil. Så tar det litt lengre tid enn formiddagstimene i dag, sa Halvorsen til NRK.

Han vil ikke utdype hvilke konkrete svar som kom, fordi de ønsker å være «skråsikre» før de går ut med noe.

– Så fort vi vet hva som gikk feil så skal vi gå ut med det til alle som vil høre på, og ikke minst artistene, sa han.