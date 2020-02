Artistane er rasande etter stemmekaos i MGP

View this post on Instagram

Eg vil aller først sei at @ulrikkeofficial sin låt Attention er ein fantastisk låt og ein verdig vinnar av MGP. Eg har heilt sidan låten hennas blei slept tenkt at ho kunne stikke av med seieren! Ho kjemme til å representere Norge på ein fantastisk måte! Eg føler meg ganske tom i dag. Det hadde eg kanskje gjort uansett, for noke stort og heftig er over. Men eg skulle ønske eg følte meg glad. Eg er ikkje glad. I så lang tid har eg lada opp til dette store sirkuset. Eg har brukt dag og natt og bøttevis med energi, og så skulle det ende slik... Eg er ikkje bitter for å ikkje vere blant topp fire, denne såg eg komme. Fest skulle det bli uansett! Eg er berre så steikandes forbanna på måten dette blei gjort på! Slik eg har forstått det er 30 personar som har bestemt utfallet av konkurransen, og dette FØR vi sto på scena i finalen. Det vil altså sei at det vi artistane presterte i finalen ikkje hadde ein SKIT å sei. All jobb opp mot finalen, promotering, øving og forberedelsar... Det føles urettferdig! Eg meinar at NRK med eit så stort arrangement burde hatt ein bedre og tydeligare plan b. Eg er fornøgd med eigen innsats og eg vil takke ALLE som har støtta og heia. Familie og venner har reist land og strand, og eg er evig takknemlig. Tusen takk!! ❤️❤️❤️ Foto: @c_ingebrigtsen