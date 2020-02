Ulrikke Brandstorp: – Er bare veldig glad og stolt

MGP-stemming til Kringkastingrådet

Leiar for Kringkastingsrådet, Jule Brodtkorb, seier til VG at det er unaturleg om ikkje stemmeproblema under laurdagens MGP-finale vert eit tema på neste møte. Kringkastingsrådet veit endå ikkje kor mange klager dei har fått om stemminga.