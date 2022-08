Etter ein vår med ein dramatisk nedgang i kinobesøket samanlikna med åra før pandemien, er det knytt stor spenning til korleis besøket til norske kinoar blir denne hausten.

Til saman 18 norske filmar får kinopremiere denne hausten.

Ein av grunnane til det dårlege vårbesøket var mangelen på storfilmar. Men allereie 2. september er det premiere på «Olsenbanden – sist skrik». Anders Baasmo, John Carew og Elias Holmen Sørensen spelar Egon, Benny og Kjell, som skal stele «Skrik» frå det nye Munch-museet.

For Anders Baasmo var det ei ære å skulle ta over rolla som Egon Olsen i spelefilmserien.

– Eg har alltid vore oppteken av bransjehistoria, og skodespelarkollegaer som har gått føre oss i generasjonar, så det er både ærefullt og artig å få vere med på eit slikt prosjekt, sa han då det blei avslørt kven som skulle spele i filmen.

Egon Olsen, spelt av Anders Baasmo, er nok ein gong på veg ut av fengselet med nye planar om å bli rik. Foto: Nordisk film Distribusjon

Krigsdrama

Det har vore fleire norske filmar dei siste åra som har fortalt historier frå andre verdskrigen. Men filmane har fått kritikk for å fortelje på nytt kjente helteforteljingar frå krigen.

Denne hausten skal to filmar vise sider frå krigen som ikkje har vore like mykje framme i lyset.

Ine Marie Wilmann spelar i det nye krigsdramaet «Krigsseileren». Foto: Stian Servoss / Mer film

23. september er det premiere på «Krigsseileren». Kristoffer Joner, Ine Marie Wilmann og Pål Sverre Hagen spelar dei leiande rollene. Filmen handlar om skjebnen til dei norske krigsseglarane og familiane deira.

Wilmann meiner dette er ei historie som er ukjent for mange.

– Han seier noko om ei forteljing som ofte går under radaren, forteljinga om dei som er heime. Rolla mi er eit symbol på alle dei som kjempar krigen heime, og som tek ansvaret med å halde oppe kvardagen og bygge framtida, seier ho til NTB.

Filmen er den dyraste norske filmen gjennom tidene, og blir vist på filmfestivalen i Toronto i september.

1. juledag er det endeleg premiere for «Kampen om Narvik». Filmen har vore utsett fleire gongar. Først to gongar på grunn av pandemien og ein tredje gong på grunn av Russlands invasjon av Ukraina.

Regissør Erik Skjoldbjærg er glad for at filmen hans endeleg kan bli vist for eit publikum.

– No skal det endeleg skje. Og vi ser sikre på at dette er ein god film som vi kan stå inne for. Og at filmen har eit tema som ikkje har gått ut på dato, seier han til NRK.

Kristine Hartgen spelar ei viktig rolle i filmen som kjem første juledag. Foto: Eirik Linder Asperud / Nordisk Film

Kristine Hartgen spelar den kvinnelege hovudrolla i filmen. Ho brukte bestemora si som inspirasjon under innspelinga av filmen.

– Ho er 102 år no, så eg håper ho får sett filmen. Ho var gjennom intense opplevingar under krigen då ho var ung. Eg jobba aktivt med å hente ho inn og snakke med henne i hovudet mitt då eg spelte. Det var veldig verdifullt, fortel ho.

Kjente figurar til jul

Barne- og familiefilmane er også viktige for kinobesøket. 30. september kjem animasjonsfilmen «Helt super» om den 11 år gamle gameren Hedvig som plutseleg må ta over rolla som byens superhelt.

Hennika Eggum Huuse har gjeve stemma til Hedvig. Ho trur dette er ein film som kjem til å treffe barnepublikummet godt.

– Eg trur dei kjem til synest det er morosamt og spennande. Og så er det mange kjensler også i denne filmen.

Gameren Hedvig blir superhelt i «Helt super». Foto: Qvisten Animation/Nordisk Film

Faren til Hedvig, den ufrivillig pensjonerte superhelten Superløven, blir spelt av Tobias Santelmann. Han synest det var morosamt å vere med på ein barnefilm

– Det var veldig gøy å gjere noko som er i målgruppa til dottera mi. Det er veldig stas. Eg fekk vist henne litt av filmen, og det var veldig fint.

21. oktober kjem den animerte filmen «Titina» som fortel historia om Roald Amundsen og Umberto Nobile si ferd mot Nordpolen i luftskip. Fortalt gjennom auga til Nobiles hund Titina, som også var med på turen.

Titina var Umberto Nobiles hund, og var med då Nobile og Roald Amundsen skulle erobre Nordpolen med luftskip. Foto: Mikrofilm

Og 11. november blir det julestemning i norske kinoar. «Teddybjørnens jul» handlar om Mariann og teddybjørnen som er hovudgevinst på julemarknaden. Filmen er inspirert av Alf Prøysens «Teddybjørnens vise»

Jula 2016 var Thorbjørn Egners «Dyrene i Hakkebakkeskogen» ein publikumsvinnar på kino. 1. juledag kjem det ein slags oppfølgar. Denne gongen er det «Folk og røvere i Kardemomme by» som står for tur. Thorbjørn Harr, Aksel Hennie og Jeppe Beck Laursen er blant stemma vi får høyre i familiefilmen.

Folk og røvere i Kardemomme by kjem på kino i romjula. Foto: Qvisten Animation