Redaktør ber filmskapere snu og vise krigsfilm likevel

I en kronikk i Fremover skriver sjefredaktøren at det nå er viktigere enn noen gang å få vist «Kampen om Narvik».

– Nå opplever folk i Ukraina veldig mye av det samme som også Narvik opplevde under andre verdenskrig – nemlig at det over natta ble krig og at folk må flykte.

– Å avlyse premieren mener jeg er å pakke bort historien mens vi egentlig burde bruke den anledningen til å huske det.

Andersen tror «Kampen om Narvik» kunne bidratt til økt forståelse og sympati overfor ukrainere som flykter fra krig.

Selv om sjefredaktøren i Fremover forstår at mange kan ha sterke følelser knyttet til filmen tror han likevel det er viktig å dra frem historien i lys av krigen i Ukraina.

– Jeg tror det ville økt sympatien for befolkningen i Ukraina, samtidig som det ville levendegjort det vi nå ser og leser på nyhetene hver eneste dag.

– Nå har den plutselig fått en helt ny aktualitet. Den viser noe som vi faktisk ikke trodde vi ville få oppleve igjen, men som vi nå opplever.

Andersen ønsker at Nordisk Film endrer beslutningen sin og viser filmen i norske kinosaler.

– Min klare oppfordring er at man må snu og endre beslutningen om ikke å vise filmen.

– Og heller gjør det til en markering for det ukrainske folk, og benytte anledningen til å vise at vi ikke glemmer vår historie. At vi ikke er stilltiende til det som skjer i Ukraina.

Mener det var en riktig avgjørelse

Filmens produsent, Aage Aaberge, setter pris på tilbakemeldingen.

– Det viser at redaktøren har tillit til filmen og den intensjonen vi har hatt. Jeg forstår og at det er en helt spesiell situasjon i Narvik.

– Men vi er nødt til å tenke på hele landet, fordi vi har vært veldig opptatt av at dette har vært en underfortalt historie og derfor er det like viktig for oss å nå publikum rundt omkring i Norge som det er i Narvik.

Filmprodusent Aage Aaberge mener det var riktig å utsette premieren på «Kampen om Narvik". Foto: Frida Brembo / Frida Brembo

Aaberge står likevel fast på avgjørelsen og mener det ikke er passende å slippe en norsk spillefilm om et krigsdrama i lys av dagens situasjon.

– Når vi ser hvilke lidelser som sivilbefolkningen blir utsatt for i Ukraina synes vi det er veldig vanskelig å slippe filmen.

– Selv om filmen handler om en historie som ligger over 80 år tilbake i Norge er det altfor mange paralleller til i dag, dessverre.

Filmprodusenten forteller at responsen på utsettelsen av «Kampen om Narvik» har vært entydig positiv.

Aaberge har fått inntrykk av at flere opplever det som en klokt og fornuftig beslutning.

I neste uke skal Aaberge og Nordisk Film vurdere når publikum skal få glede av filmen.

– I neste uke må vi begynne å tenke på når det vil være aktuelt å slippe filmen, avslutter han.