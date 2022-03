Filmens produsent Aage Aaberge er klar over at utsettelsen vil skuffe mange, særlig i nord.

– Det er selvfølgelig tungt å utsette. Under de nåværende omstendighetene har vi likevel kommet frem til at det er det eneste riktige å gjøre, sier han i en pressemelding.

Ny dato for kinopremiere er foreløpig ikke fastsatt.

Nordisk Film har vurdert om filmen kunne tjent som et bidrag til ønsket mange nå har om å forstå hva krig er og konsekvensene av den.

– Vi har tatt innover oss at selv om mange oppsøker avisartikler og nyhetssendinger for å begripe det som nå skjer, går det et tydelig skille mellom å søke kunnskap og det å oppleve et realistisk krigsdrama i en kinosal, med de sterke sanseinntrykkene det gir, sier Aaberge.

Pandemi og krig

Filmen har møtt store utfordringer i forbindelse med innspilling under pandemien.

Det er andre gang premiere utsettes.

Filmen skulle hatt premiere 25. desember i fjor, men på grunn av koronatiltakene ble den utsatt til 12. mars.

«Kampen om Narvik» handler om slaget om Narvik i 1940. Det var det største på norsk jord. Og det var et slag der Hitler-Tyskland for første gang gikk på et stort tap under andre verdenskrig.

Folkene bak storfilmen jobbet i sju år før de kunne gå i gang med å lage filmen. Opptakene startet, men ble brått stoppet igjen i mars 2020 på grunn av korona.

Filmen har kostet nesten 80 millioner kroner å produsere.