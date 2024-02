Skuespiller Tommy Karlsen Sandum er død

Tommy Karlsen Sandum ble funnet død i sitt hjem i Oslo på tirsdag, får NRK opplyst.

Han ble 48 år gammel. Dødsårsaken er foreløpig ukjent.

Familien bekrefter dødsfallet overfor NRK.

– Vi er sønderknuste. Tommy var umistelig for oss. Nå ber vi om ro i sorgen, skriver de i en e-post.

Skuespilleren var mest kjent for rollene som Proffen i filmene om «Pelle og Proffen» på 90-tallet og som Arne i TV-serien «Lilyhammer», som gikk fra 2012 til 2014.

Sandum var også blant landets mest brukte stemmeskuespillere de siste 20 årene. Han har blant annet spilt den norske stemmen til Donald Duck og Shrek.

Han har også hatt en rekke biroller i serier som «Det tredje øyet» og «Hotel Cæsar» og i filmer som «Villmenn» og «Ingenting å le av», i tillegg til å lese inn flere lydbøker.

I fjor spilte han en av hovedrollene i teaterstykket «Veps» på Grünerløkka geriljateater.

– En ufattelig trist dag

Skuespiller Håvard Bakke (49) spilte Pelle i filmene om «Pelle og Proffen».

– Dette er en ufattelig trist dag. Jeg har mistet en av mine beste venner gjennom 25 år, og en som jeg delte en helt unik historie med fra vi var tenåringer, sier han.

Håvard Bakke og Tommy Karlsen på Oslo S. Foto: Sara Høines

Bakke beskriver Sandum som ekstremt snill, lojal og velmenende.

– Han hadde en stor krets rundt seg som var fryktelig glad i ham. Tommy var en fyr det var lett å bli glad i, sier han.

Det var et sjokk for ham å motta dødsbudskapet.

– Du skal ikke dø når du er 48 år gammel. Det gir ingen mening, sier Bakke.

– Evig takknemlig for at vi var to

Gjennombruddet med filmene om «Pelle og Proffen» var mye å fordøye for to tenåringsgutter, sier Bakke.

Håvard Bakke (til høyre) sammen med Tommy Karlsen i anledning 30-årsjubileet for Pelle og Proffen-filmene. Foto: Sara Høines

– Vi deler en historie som ingen andre har hatt i dette landet. Det var ingen som hadde opplevd det vi opplevde på 90-tallet på samme måte som oss i Norge, sier han.

Bakke er glad for at han kunne stå i oppmerksomheten sammen med Sandum.

– Jeg er evig takknemlig for at vi var to. At vi kunne støtte og hjelpe hverandre gjennom det, var helt uvurderlig for at vi kom ut av den opplevelsen såpass bra som vi gjorde, sier han.

Ekstremt populære

Filmene om Pelle og Proffen, «Døden på Oslo S» (1990), «Giftige Løgner» (1992) og «De blå ulvene» (1993), var basert på bøkene av Ingvar Ambjørnsen og skapte ville tilstander i byene hovedrolleinnehaverne dro på lanseringsturné til.

I 1990 så dobbelt så mange «Døden på Oslo S» som «Alene hjemme».

Ifølge NRKs sak i anledning 30-årsjubileet for «Døden på Oslo S», ble duoen blant annet nødt til å evakuere fra et lokale i Ålesund fordi fansen «gikk bananas».

– En stor mann med et stort hjerte

Også «Lilyhammer», som først gikk på Netflix og senere NRK, ble banebrytende for Netflix. Serien var den første de publiserte alle episodene av samtidig. I tillegg var det strømmegigantens første originalproduksjon.

Blant dem som spilte sammen med Sandum i «Lilyhammer» var Trond Fausa Aurvåg. Han sier de ble godt kjent med hverandre under innspillingene, som ble gjort i blant annet Rio og Los Angeles, i tillegg til Lillehammer.

– Jeg vil huske ham som en stor mann med et stort hjerte. En usedvanlig om tenksom og elskelig fyr. Det er virkelig en tragedie at han er borte.

Tommy Karlsen Sandum (i midten) spilte sammen med Steinar Sagen (til venstre) og Trond Fausa Aurvåg i tre sesonger av «Lilyhammer». Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Også Fridtjof Såheim ble godt kjent med Sandum under innspillingen av serien, og holdt kontakten med ham også etterpå.

– Tommy var en kjernekar. En lojal og god kompis, og en snill og lydhør kollega. En utrolig snill mann.