Tannløs skistjerne: Hunden «Lotta» slukte tannprotese

– Jeg fikk panikk. Så begynte jeg å lete etter den på gulvet. Jeg krøp rundt i et kvarter, forteller Fossesholm.

Dramatikken startet da hun la fra seg tannprotesen på bordet hjemme i Vestfossen.

– Jeg fikk et tannimplantat i mai i fjor. Det er et slags gebiss, bare med ei tann. Når jeg er hjemme, bruker jeg den ikke, forteller Fossesholm.

Det var Drammens tidende som omtalte saken først.

Tanntyv på fire bein

Å legge den fra seg på bordet, viste seg å være en dårlig ide. En liten firbent frøken ved navn «Lotta», anså nemlig tannprotesen for å være en delikatesse.

– Ingen av oss har fått med seg det, men hun har fått snappa med seg den fra bordet. Lille luringen.

«Lotta» og Helene Marie er fortsatt gode venner. Nå er en ny tannprotese på plass. Foto: Privat

Etter en intens leteaksjon ble den funnet i flere biter. Hunden hadde rett og slett tygd den i stykker.

– Da visste jeg ikke om jeg skulle le eller grine. Det ble først noen tårer, for da blir det litt sånn krisemaksimering. Man ser for seg at fader, nå kommer jeg ikke til å ha tann neste uke, forteller skitalentet.

Etter en stund var hun i stand til å le av hele situasjonen, og Lotta og Helene Marie er fortsatt gode venner.

– Det er jo litt komisk. Det ordner seg som regel alltid. Jeg ringte tannlegen, fikk time dagen etterpå, og nå har jeg tann. Og den sitter til og med fast, forteller hun.

Det er ikke første gangen tannprotesen havner på avveier.

– Den har vært i oppvaskmaskinen. For når du legger den i et glass, og noen rydder litt, så er det fort gjort, forteller Fossesholm.

Fossesholm fikk ikke plass på landslaget. Nå skal hun trenes av sin egen far. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Får pappa som trener

Fossesholm fikk ikke plass på landslaget. Nå skal hun trenes av sin egen far for å finne toppformen til neste sesong.

– Jeg har jo ikke prestert godt nok til å fortjene en landslagsplass, så det er helt fair. Pappa kjenner meg ekstremt godt. Det var jo han jeg hadde som trener før jeg kom inn på lag. Om jeg kan få si det sjøl, så funka jo det ganske bra. Det er mange veier til rom, men jeg veit at den veien med pappa har funka veldig bra før, forteller hun.

Nå ser hun frem til trening og planlegging sammen med faren.

– Jeg er topp motivert. Jeg har til og med fått ny tann, sier Fossesholm.