Se de største «Skam»-høydepunktene

I morgen sendes den aller siste episoden av suksess-sesongen «Skam», hvor vi har fulgt en ungdomsgjeng gjennom tre år ved Hartvig Nissen videregående skole.

«Det går over», episode 9, sesong 3

Isak har innsett at Even er manisk og ringer faren sin for å fortelle at det er slutt mellom dem.

«Du hater å henge med oss», episode 1, sesong 4

Sana sliter med å praktisere islam og samtidig være del av en venninnegjeng som snakker mye om sex. I samme episode drar jentegjengen på fest med Sanas bror Elias og hans kompiser.

«Husker du seriøst ingenting?», episode 11, sesong 2

Noora prøver desperat å få tak i William for å få ham til å forstå hva som skjedde den kvelden hun sov hos broren hans.

«Jeg så deg første skoledag», episode 10, sesong 3

Even forteller Isak at han meldte seg inn i revygruppen «kosegruppa» kun for å være med ham.

«Mannen i mitt liv», episode 8, sesong 3

Mens de står på kjøkkenet forteller Isak at Even er mannen i hans liv.

«Livet smiler», episode 9, sesong 4

Sana og Yousef avtaler å møtes alene for første gang, etter at de begge har vært hemmelig forelsket i hverandre lenge.

«Vær så snill, tilgi meg», episode 8, sesong 4

Sana innrømmer for Isak at det var hun som opprettet den falske Instagram-profilen for å henge ut Sara.

«Vanlige, norske partyjenter», episode 2, sesong 4

Sana, Noora, Chris, Eva og Vilde vil gjerne kjøpe russebuss, men blir overrumplet da den såkalte «Pepsi Max-gjengen» dukker opp på samme bussvisning.

«Er du homo?», episode 7, sesong 3

Isak har lenge båret på hemmeligheten om at han er homofil. Etter å ha tatt en prat med Jonas blir han overtalt til å fortelle til Magnus og Maddi at han er forelsket i Even.

«Vil du flytte sammen med meg?», episode 12, sesong 2

Historien om den flinke og pene jenta Noora som faller for bad-boyen William har smeltet mange hjerter. I denne episoden spør William Noora om hun vil flytte inn med ham.

Utsetter den siste «Skam»-episoden

Verdenssuksess

Aldri før har en TV-serie skapt så bredt engasjement hos norsk ungdom. På det meste har serien hatt over 1,2 millioner ukentlige unike brukere på P3 sine nettsider. Også utenlandske tenåringer har kastet seg på «Skam»-trenden, selv etter at serieskaper Julie Andem først ble møtt med skepsis da hun prøvde å selge serien til utlandet.

«Skam» solgt til flere land

Prisdryss

Serien har fått mye ros for å være en realistisk gjenspeiling av norsk ungdomsliv, og vant flere priser under fjorårets og årets Gullruten. I tillegg ble serien hedret med Nordens Språkpris 2016, for sin evne til å engasjere et ungt nordisk publikum og bygge positivtholdninger til nabospråkene.

