«Skam»-stjernene møter folket

Avslutningen av serien skal i kveld markeres, og skuespillerne møter folket for første gang. I streamen ovenfor kan du se «Skam» -skuespillerne svare på spørsmål sendt inn til NRK.

Gråt masse

Ulrikke Falch, som spiller Vilde i Skam- serien sier hun synes det er trist at det er over.

– Det var veldig trist å spille inn siste episode, jeg så rundt meg og opplevde de menneskene jeg har jobbet med i to år. Jeg gråt masse.

Hva blir veien videre for Ulrikke?

– Jeg skal studere.

Skal du legge skuespill på hylla?

– nei, jeg tenker at en ting ikke utelukker det andre. Utdanning er alltid godt i bunn og grunn.

Skuespiller Marlon Langeland synes også det er trist at Skam er over.

– Det er litt rart da, når man holder på med noe så lenge så blir det en del av hverdagen.

Etter sommeren, hvem er Jonas helst sammen med?

–Jeg må nok si Eva. Det er gullparet og har vært det siden første episode.

Stor suksess

«Skam» har siden premieren i 2015 hatt enorm suksess. Det er ikke bare norske ungdommer som har engasjert seg i serien. Også utenlandske tenåringer har kastet seg på «Skam»-trenden, selv etter at serieskaper Julie Andem først ble møtt med skepsis da hun prøvde å selge serien til utlandet.

Serien har fått mye ros for å være en realistisk gjenspeiling av norsk ungdomsliv, og vant flere priser under fjorårets og årets Gullruten. Serien ble også hedret med Nordens Språkpris 2016, for sin evne til å engasjere et ungt nordisk publikum og bygge positivtholdninger til nabospråkene.

I morgen sendes siste episode av «Skam», som er den mest sette nettserien på NRK noengang.«Skam»-siden har i gjennomsnitt 1,2 millioner unike brukere per uke, og mer enn en million strømmer episodene.