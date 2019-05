Lørdag gikk den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest av stabelen. Da var det 1.247.000 NRK-seere som fikk med seg at norske Keiino fikk flest publikumsstemmer, men at Nederland til slutt tok seieren.

I fjor var det 1.386.000 som benket seg foran skjermene, dermed er det 139.000 færre som fikk med seg finalen i år.

I forkant raste debatten rundt at sangkonkurransen ble holdt i Tel-Aviv, og rapduoen Karpe var blant de siste som oppfordret til boikott av finalen med å dele oppfordringen om svarte skjermer.

Karpe oppfordrer til Eurovision-boikott

Det er Palestinakomiteen og Samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel (AKULBI) i Norge som sto bak «Svart skjerm»-kampanjen, sier lederen Kathrine Jensen. Hun er ikke overrasket over at seertallene holder seg på omtrent samme nivå, men registrerer en nedgang og synes det er bra.

Hun er også fornøyd med både debatten i media og oppmerksomheten saken har fått i forbindelse med ESC.

– Vi opplever at oppmerksomheten både kampanjen og saken har fått er sentral og viktig, og det er hovedformålet med en sånn sak. Vi har kommet et steg lenger på veien for palestinernes sak og fått pekt på Israels okkupasjon. Vi vet det sitter langt inne å gjøre noe, men at det er viktig at det blir snakket om, sier hun.

Ber KEiiNO boikotte Eurovision Song Contest i Israel

– Fredsbudskap kan ikke være politisk

Også under finalen kom artister med politiske innspill. Under Madonnas opptreden gikk to av danserne omslynget, hvor den ene hadde israelske flagget på ryggen og den andre det palestinske. Det var ikke klarert med EBU i forkant, sa de i en uttalelse søndag.

Nå har også en talsperson for Madonna uttalt seg til magasinet Entertainment Weekly.

«Et fredsbudskap kan ikke være politisk», siterer magasinet talspersonen.

I tillegg holdt det islandske bandet Hatari opp det Palestinske flagget under stemmeopptellingen.

Samtidig som Eurovision gikk på TV-skjermer verden over, ble protestkonserten Globalvision arrangert i Betlehem. Der deltok blant annet de norske artistene Unni Wilhelmsen, Nosizwe og Sofian.

EBU skal vurdere tiltak

Sjefen i Eurovision Song Contest, Jon Ola Sand, sier at Den europeiske kringkastingsunion, EBU, skal diskutere hvordan de skal håndtere politiske markeringer.

– Det er leit at Island trakk fram det palestinske flagget, jeg har snakket med den islandske delegasjonen og de har beklaget at det ble gjort, sier Sand.

– Det var brudd på våre regler, og vi ønsker ikke at dette skal utvikle seg videre, sier han.