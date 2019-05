Madonna med politisk markering i Eurovision Song Contest.

Opptredenen med Madonna startet med «Like a prayer» før hun sammen med rapperen Quavo fremførte den helt nye melodien «Future».

Mens Madonna og Quavo sang strofene «Not everyone is coming to the future, Not everyone is learning from the past», går to dansere omslynget med ryggen til publikum, mot «fremtiden».

På ryggen har de hvert sitt flagg, et palestinsk og et israelsk.

Ifølge VG, er en av danserne norske Mona Berntsen. Hun danset med det palestinske flagget på ryggen, noe manageren Nassir Achour bekrefter til avisen.

– La oss ikke undervurdere makten som musikk har til å bringe sammen mennesker, sa Madonna tidligere på kvelden.

På slutten av låten Future, vises både det palestinske og Israelske flagget på ryggene til danserne. Foto: Orit Pnini / AFP

Ikke avtalt

– Eurovision Song Contest er en ikke-politisk begivenhet, og Madonna skal ha blitt gjort oppmerksom på det, opplyser EBU, ifølge The Journal.

Arrangørene av Eurovision Song Contest skal ha ikke ha gitt Madonna tillatelse til å komme med noe politisk budskap.

– Denne markeringen var ikke med på øvelsene, som var klarert med EBU og vertskringkasteren KAN, sier arrangøren.

Tidligere i uken ble Madonna kritisert for at hun valgte å stå på scenen i Tel Aviv.

– Jeg slutter aldri med musikk for å rette meg til noens politiske dagsorden. Jeg vil heller ikke slutte å snakke mot brudd på menneskerettighetene, uansett hvor det er, skal Madonna ha uttalt.

Wake up

På slutten av låten «Future», står Madonna og Quavo på toppen av en trapp og holder hverandre i hendene.

– Wake up, sier Madonna, samtidig som ordene lyser opp i bakgrunnen. Deretter faller de bakover.

Madonna har delt klippet på sin Instagram-konto.

Reaksjoner på Twitter

De politiske markeringene ble også et tema for mange på Twitter.

– Madonna avsluttet sin opptreden i Tel Aviv med to dansere med israelsk og palestinsk flagg på ryggen, skriver Sana Saaed.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Både den islandske opptredenen og danserne til Madonna viste det palestinske flagget. Jeg har bare ekstrem respekt og beundring for dem som bestemmer seg for å bruke plattformen sin til å øke bevisstheten om problemene som ikke kan ignoreres, når alle våre øyne blir vendt til Israel, skriver Lisa Wehrstedt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Island med politisk markering

Det islandske bandet Hatari holdt opp et palestinsk flagg under stemmeopptellingen. De hadde på forhånd varslet at de kunne komme med en politisk markering til støtte for Palestina.

Island demonstrer Du trenger javascript for å se video. Island demonstrer

Det var også sterk motstand på Island mot at landet skulle delta i konkurransen.

Hatari var blant musikerne som skrev under et opprop mot at Island skulle delta, men valgte likevel å reise for å representere landet i Eurovision Song Contest i Tel Aviv.