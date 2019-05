View this post on Instagram

Suzanne Aabel. Jeg har hatt lyst til å skrive til deg flere ganger, men jeg liker best å skrive musikk. Denne gangen klarte jeg ikke å holde meg. Du skriver i VG: «MGP-boikott er en feig løsning for posører. Norske artisters boikott av den internasjonale Eurovision-finalen i Israel er en slapp posørhandling, som ikke hjelper noen. Og ingen vet dette bedre enn boikotterne selv.» Jeg visste faktisk ikke dette bedre selv. At boikott er feigt og slapt. At boikott ikke kan hjelpe noen. At å si hva jeg mener gjør meg til posør. Jeg trodde boikott var fint, jeg. Et fredelig og fint alternativ til så mye annet. Ikke først og fremst fordi jeg tror at jeg alene forandrer noe som helst ved å skru av tv-en eller bytte kanal under Eurovision. Men fordi jeg vil vise palestinerne der nede og de palestinske flyktningvennene mine her hjemme at nordmenn ikke har glemt dem. Og da er én person plutselig mye større. Du skriver videre en hel del om at homofile har det bra i Israel, at vi i stedet for å boikotte må «høre, se, reise, bidra, synge og danse» og avslutter med noe om Holocaust. Hva disse avsnittene har med kritikken av Israel fra norske artister å gjøre skjønte jeg ikke. Spre de svarte skjermene, og gratulerer med morgendagen til norske kristne, jøder, muslimer, hinduer, sikher, ateister og alle andre ❤️ Hilsen Magdi (og Chirag)