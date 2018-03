Rasende Rihanna ber fansen slette Snapchat

Et bilde av en blodig og mørbanket Rihanna gikk verden rundt i 2009. Den barbadiske r'n'b-stjernen ble banket opp av sin daværende kjæreste Chris Brown etter en krangel i forkant av Grammy-utdelingen.

Brown ble dømt til fem års betinget fengsel og samfunnstjeneste for volden.

Denne uken høstet Snapchat kraftig kritikk etter at de reklamerte for et spill hvor man fikk valget mellom å «fike til Rihanna eller slå til Chris Brown».

Reklamen dukket kun opp hos amerikanske brukere av appen, og ble ifølge selskapet raskt fjernet da de ble gjort oppmerksom på den.

– Ydmyker voldsofre

Rihanna kommenterte i dag reklamen via sin konto hos konkurrenten Instagram.

– Snapchat. Jeg vet at dere vet at dere ikke er min favoritt-app, men jeg forsøker å forstå hva som var poenget med dette, sier Rihanna på sin Instagram-story.

Snapchat beklaget tidligere denne uken publiseringen, ifølge BBC. De hevder reklamen ble godkjent ved en feil. Men Rihanna godtar ikke beklagelsen.

– Dere brukte penger på å animere noe som bevisst ydmyker ofre for vold i nære relasjoner og laget en vits ut av det. Dere har sviktet oss. Skam dere, sier hun og oppfordrer til å kvitte seg med appen.

Ifølge Reuters har mange gitt uttrykk på Twitter om at de kommer til å følge popstjernens oppfordring.

Snapchat i trøbbel

Snapchat har foreløpig ikke kommentert saken på nytt etter reaksjonen fra popstjernen.

På sosiale medier blir reklamen omtalt som «frastøtende» og «respektløs». Hillary Clintons datter Chelsea Clinton er blant dem som har reagert.

– Helt grusomt. Grusomt at noen synes dette er morsomt. Grusomt at noen synes dette er passende. Grusomt at et selskap vil godkjenne dette, skriver Clinton.

Dette føyer seg inn i rekken av problemer for Snapchat den siste tiden. Selskapet har fått mye kjeft for en nylig redesign av appen. Både vanlige brukere og kjendiser som Kylie Jenner har kastet appen på dør.

Verdien av Snapchat sank med 4,7 prosent på børsen i dag. I løpet av februar måned krympet markedsverdien med 1,5 milliarder dollar, ifølge Reuters.