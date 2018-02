Snapchat-oppdatering får folk til å «klikke»

Det ble tidligere i vinter kjent at Snapchat ville komme med en ny oppdatering for 2018.

Selskapet lovet en ny, stor «ommøblering», som skulle gjøre det enklere å navigere i appen og skille mellom venners oppdateringer og profesjonelle aktører.

Flere utenlandske medier, deriblant Metro og The Independent, har derimot meldt om stor misnøye blant trofaste Snapchat-brukere.

Flere i USA og England fikk oppdateringen før jul, mens den er nå har begynt å komme til norske smarttelefoner.

– Jeg takler det ikke!

På sosiale medier som Twitter og Facebook, uttrykker Snapchat-brukere stor misnøye over den nye oppdateringen.

Foto: Skjermdump / Twitter

– Vær så snill, Snapchat! Jeg ber dere ta tilbake den nye oppdateringen. Jeg har aldri vært så engasjert for noe før. VÆR SÅ SNILL JEG TAKLER DET IKKE, skrives det i en av Twitter-meldingene.

En norsk lærer har også merket frustrasjonen blant elevene:

Foto: Skjermdump / Twitter

Til og med trofaste, lojale brukere gjennom flere år, sier at den nye oppdateringen er så dårlig at de blir nødt til å slette appen:

Foto: Skjermdump / Twitter

– Det har vært fem fantastiske år. Snapchat, jeg bare hater oppdateringen deres, beklager, skrives det.

Andre omtaler oppdateringen som: «Det verste jeg har sett noensinne».

Oppdateringen ble blant annet utført fordi flere brukere kritiserte miksen av historier og utforsk-siden som «rotete», selv om det ser ut til at dette nå er blitt forverret, skriver The Independent.

Express har også lagt ut en artikkel om hvordan man kan nedgradere appen til den tidligere versjonen.

NRK har kontaktet Snapchat på e-post, men har foreløpig ikke fått svar.

– Lettere å skille mellom venner og profesjonelle

Det som i hovedsak er nytt med appen er at den vil dele seg i to.

Appen vil åpnes rett på kamerafunksjonen. Derifra kan du sveipe til høyre for å chatte, åpne snapper og se venners historier, eller sveipe til venstre hvor du kan se andre utgiveres historier som ikke er fra vennene dine.

NYE FUNKSJOENR: Når man nå åpner appen er de tidligere funksjonene delt i to. Foto: Robyn Beck / AFP

Snapchat skal selv ha sagt at de ville gjøre det lettere for brukerne å skille mellom innholdet fra venner og fra andre folk og aktører de gjerne ikke ville se så mye av, ifølge Metro.

– Du kan tenke på det som en mer sofistikert «bestevenn-algoritme» som gjør det lettere å finne de vennene du vil snakke med når du vil snakke med dem, skriver Snapchat i et blogginnlegg.

Vennerangeringen foregår ikke lenger etter hvem du har høyest score med, men blir nå basert på hvem du har mest kontakt med og snakket med sist.

Det betyr at den enkleste måten å finne historien til en som ikke er en «toppvenn», er å skrive inn navnet på personen i søkefeltet.

– Det tar kanskje litt tid å bli kjent med den nye vennelisten, men det er verdt det, skriver Snapchat, og legger til at balansen mellom «menneskelig innhold» og innhold fra utenforstående aktører gir den beste brukeropplevelsen.

Mener det handler om vaner

Kristian Thomassen er teknologientusiast og jobber innen digital markedsføring for Fundament Kommunikasjon for blant annet Snapchat.

Han tror det er en ren vanesak at folk ikke liker den nye oppdateringen.

– Det er sikkert mange som er uenige med meg, men jeg tror folk reagerer slik fordi det er snakk om en forandring. Snapchat har helt siden oppstarten gitt oss egne vaner for hvordan vi skal sveipe. Nå må vi bevege fingeren annereldes og endre vår egen atferd for å få opplevelsen vi hadde før. Det liker vi ikke, sier Thomassen.

SAMME MED FACEBOOK: Kristian Thomassen i Fundament Kommunikasjon påpeker at folk ble like irriterte da Facebook gjorde en lignende oppdatering for flere år siden. Foto: Amund Hestsveen

Han peker tilbake på at Facebook gjorde en lignende oppdatering for flere år siden.

Innleggene fra venner og sider man fulgte, kom tidligere opp i kronologisk rekkefølge, men etterhvert som folk fikk flere venner måtte Facebook innføre nye algoritmer for å sortere dette bedre.

– Folk reagerte på akkurat samme måte da. Det ser ut som Snapchat går samme vei som Facebook, noe som også er modig, med tanke på at folk nå lettere kan hoppe over til andre sosiale medier om de ikke liker det, sier Thomassen.

– Det diskuteres flere steder om Snapchat vil gå tilbake til den forrige versjonen. Tror du dette kan skje?

– Jeg tror det er på blokken deres uten å kunne vite det sikkert. Men oppdateringen de nå har gjort er nok basert på mange runder internt før de lanserte det, svarer han.

Hvordan å se Snapchat-historier

Tidligere lå Snapchat-historiene «til høyre» i appen. Nå ligger de til venstre sammen med vennelistene.

Har en venn lagt ut en historie som du ikke har sett, vil du se en boble med ring rundt, ved siden av vennens navn.

BLIR VANT TIL DET: Snapchat skriver selv at de tror folk vil bli vant til den nye oppdateringen og at opplevelsen av appen da vil bli bedre. Foto: Mark Lennihan / AP

For å se historien trykker du på boblen, og du vil etterpå få opp en forhåndsvisning for neste historie. Du kan enten tappe for å se denne, eller sveipe for å gå ut av historievisningen.

For å se en venns historie på nytt, må du gå inn på profilen deres ved å klikke på vennens bitemoji. Historiene ligger ikke lenger kronologisk.

Nytt når du snapper

Når du sender snapper vil de åtte personene du har mest kontakt med komme opp som hovedforslag.

Over dette ligger en linje hvor du også kan legge snappen til i enten din egen historie eller Snapchat-grupper du med medlem av.

Du kan legge til din egen historie ved å tappe på Snapchat-logoen øverst i venstre hjørne på kameraskjermen. Det er også her du eventuelt sletter snapper du har lag ut.

Bitemojiene, den personlige Snapchat-karakteren man kan designe i appen, skal også ha fått en enda større garderobe med flere muligheter for frisyrer, klær og utseende.

Discover-funksjonen

Discover-funksjonen som finnes ved å sveipe til venstre, viser nå kun innhold fra ulike «profesjonelle utgivere» – alle andre enn vennene dine.

Her kan du se innhold fra nyhetskanaler, folk du følger, Snapchat-kartet og lignende.

For å se mindre av en type bestemt innhold kan man legge fingeren på en post, holde inne og klikke «Se mindre av slikt» eller «Unsubscribe».