Over én million ber Snapchat rulle tilbake omstridt oppdatering

Oppdateringen kom til norske brukere i slutten av januar, og har møtt kritikk i sosiale medier verden over.

Nå har en underskriftskampanje på nettstedet Change.org samlet inn over én million underskrifter for å få selskapet til å endre Snapchat tilbake til slik appen var før oppdateringen.

– Det er et generelt nivå av irritasjon blant brukere, og mange har begynt å bruke en VPN-app, eller bruker andre risikable måter, for å få tilbake til den gamle versjonen av Snapchat. Så irriterende har denne nye oppdateringen blitt, skriver australske Nic Rumsey som har startet underskriftskampanjen.

Radikale endringer

Det som i all hovedsak irriterer folk i sosiale medier er at listesiden «chat», hvor man tidligere kunne se snapper som venner har sendt til seg personlig, har blitt slått sammen med 24-timerssiden «stories».

På «stories» kunne man før se innhold delt fra alle man følger – alt fra venner til påvirkere, kjendiser og kommersielle aktører. Nå er alt samlet på én side som heter «venner». Det kommer alt publisert av alle man følger, unntatt kommersielle kanaler og offentlige personer.

Til venstre er den nye versjonen av vennesiden på snapchat, til høyre er den gamle versjonen:

NY: Den nye «venner»-siden er en kombinasjon av det som før het «chat» og siden som het «stories». Foto: Skjermdump / Snapchat

GAMMEL: Før fikk man snapper og meldingene som var sendt direkte til seg i én liste som het «chat». Foto: Skjermdump / Snapchat

Fjernet

De offentlige personene og kommersielle kanalene har blitt flyttet til den nye siden «utforsk», som dermed er en kombinasjon av den gamle «discover»-siden og den kommersielle delen av «stories». «Utforsk» finner du ved å sveipe til venstre når du åpner appen.

Til venstre er den nye «utforsk»-siden, og til høyre er den gamle «discover»-siden.

UTFORSK: Slik ser Utforsk-siden ut etter oppdateringen. Påvirkere, offentlige profiler og kommersielle kanaler som har betalt for plasseringen på samme sted. Foto: Skjermdump / Snapchat

BORTE: For å komme til den gamle «discover»-siden måtte man sveipe to ganger til venstre. På siden var det bare innhold fra nyhetsprodusenter og kommersielle aktører. Foto: Skjermdumpq / Snapchat

Negativ baluba

– Jeg kommer ikke på andre oppdateringer som har skapt like mye negativ baluba, sier ekspert i sosiale medier Astrid Valen-Utvik til NRK.

Tydeligst mener hun at kanskje at oppdateringen er for de som er virkelig store på Snapchat, såkalte influencere eller påvirkere. Tidligere dukket innleggene deres opp sammen med 24-timers historiene. Nå har de havnet sammen med kommersielt innhold.

– Folk finner ikke storyene deres lengre, de har hatt et enormt fall i folk som ser historiene. Flere sier nå sier at de vil legge alt over på Instagram stories på grunn av dette, forteller Valen-Utvik.

I rekken av folk som har klaget over oppdateringen, føyer en av verdens mest fulgte på snap, Kylie Jenner, seg inn i rekken. På Twitter har hun spurt følgerne sine om hva de synes om den nye oppdateringen. De aller fleste er negative, og Jenner selv sier seg også enig.

– Vinn eller forsvinn

Snapchat selv har begrunnet oppdateringen med at de vil skape et tydeligere skille mellom venner og innhold. Men en annen forklaring kan ifølge Valen-Utvik også være at det er nødvendig for Snapchat å tjene penger, og å sikre at de aktørene som betaler for sitt innhold (eksempelvis på Discover) blir sett.

VURDERER Å DROPPE: Matblogger Fru Timian, Marit Røttingsnes Westlie, har lagt ut et innlegg der hun skriver at hun vurderer å droppe snapchat fremover på grunn av oppdateringen. Foto: Skjermdump / Snapchat

Selskapet Snap Inc. leverte i november svakere tall enn ventet, noe som sendte selskapets aksjekurs ned 21 prosent. Ifølge E24 leverte selskapet bedre igjen denne måneden.

– Oppdateringen kan ha økt seertallene og folk kan begynt å se på innholdet. Men om Snap tvinger det igjennom på bekostning av brukeropplevelse, så er det en dårlig deal, sier Valen-Utvik.

BORTE: På «stories» fikk man tidligere se bilder og videoer publisert av venner, influencere og kommersielle aktører side om side. «Stories» er fjernet og erstattet med «utforsk»-siden. Foto: Skjermdump / Snapchat

Hun tror at en underskriftskampanje kan ha en effekt. Men at det viktigste signalet for selskapet er om folk viser at de er misfornøyd ved å slutte å bruke appen.

– Jeg blir ikke overrasket om de går tilbake på denne oppdateringen her. Det er litt vinn eller forsvinn for Snapchat nå. Det er mange gode incentiver til å bruke Instagram stories i stedet.

Til de som er fristet av å installere den gamle versjonen på nytt, sier Astrid Valen-Utvik at det ikke er å anbefale på grunn av eventuelle sikkerhetshull.

Snapshat sikriver i en kommentar til NRK at det vil ta litt tid å venne seg til oppdateringer så store som denne, men at de håper brukerne vil ha glede av endringene etter hvert.

