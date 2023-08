Det er noen troll der ute som mener Oda Sofie Pettersen er ubrukelig. Troll som vil operere inn en glidelås på munnen hennes, fordi hun er ung og kvinne.

– Noen har også oppsøkt pappa, og sagt at han bør skamme seg over meg og meningene jeg har.

Oda Sofie Pettersen Fylkespolitiker for MDG i Agder 23 år, meldte seg inn i partiet som 14-åring Brenner for: klimasaken



Oda har vært politisk aktiv siden hun var tenåring.

– Jeg synes klimasaken er så viktig at det er verdt å ofre seg litt.

Det har vært tøffe tak. Oda er en av mange norske politikere som opplever trakassering. For lokalpolitikere kommer ofte hetsen fra nærmiljøet. Personen som hetser kan være en du kjenner, som du møter på nærbutikken.

– Det synes jeg er ekstremt ubehagelig. Det føles farligere når hetsen kommer så tett på, fra noen du vet hvem er.

Hvor alvorlig er egentlig politikerhets? Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier de er bekymret. Vi lever i trange økonomiske tider, da blir fort ytringsklimaet hardere. – Vi kan forvente flere tilfeller av hets, sjikane og trusler frem mot valget, sier PST-sjef Beate Gangås. Det er verre for unge Særlig unge politikere blir rammet av hets. 60 prosent av lokalpolitikerne under 25 år sier at de har opplevd en ubehagelig henvendelse i kraft av å være politiker. Det viser tall fra Senter for ekstremismeforskning. Hetsen øker Det blir dessuten mer og mer hets av politikere. Det er ofte på nettet det skjer, forskere ser en særlig økning i trakassering og hets i sosiale medier. Trakassering av seksuelt innhold rammer oftere kvinner enn menn. Trussel mot demokratiet Frykten er at unge trekker seg fra politikken, fordi de ikke orker mer. Erna Solberg har advart om at vi risikerer å miste viktige stemmer i den offentlige debatten. Hun får støtte av flere som advarer om at hets er en trussel mot demokratiet og ytringsfriheten.

Trengte en pause fra truslene

I valgkampen for to år siden ble det såpass heftig at Oda trakk seg tilbake fra offentligheten.

Likevel har hun bestemt seg for å fortsette som fylkespolitiker for MDG i Agder.

– Men hvorfor det? Du må jo ikke bruke fritiden din på å lese sakspapirer?

– Det er ikke så mange andre på min alder i politikken. Jeg føler jeg må representere en hel generasjon.

Oda bedyrer dessuten at hun liker å lese sakspapirer. Hun vil gjerne være med å påvirke.

– Vi må ikke glemme at det er et privilegium å være folkevalgt.

Når det er sagt, er det også livsfarlig.

De virkelig farlige truslene

Det var terrorangrepet 22 juli 2011 som gjorde at Vetle Langedahl ble politisk aktiv. Fetteren hans var på Utøya. Vetle måtte gjøre noe.

– Jeg kunne ikke bare sitte passivt og godta at noe sånt skjedde, jeg måtte gjøre noe. Løsningen ble å melde seg inn i Høyre som 14-åring.

Vetle Langedahl Lokalpolitiker for Porsanger Høyre 26 år, meldte seg inn i Høyre som 14-åring Brenner for: hjembygden Lakselv



Vetle har allerede vært aktiv politiker i 14 år. Han har jobbet i Oslo og studert i Tromsø. Han har møtt på Stortinget, i fylkestinget og i kommunestyret.

I dag er han lokallagsleder for Porsanger Høyre. Ifølge Vetle skjedde det noe da han flyttet hjem igjen til Finnmark. Han er glad i bygden sin, og ble motivert av å komme hjem.

– Lakselv er viktig for meg. Jeg gikk på skole her, og bestemor bodde på eldresenteret. Jeg vil gjerne jobbe for at vi skal ha god eldreomsorg her.

For to år siden var han likevel på nippet til å gi opp. Han fikk høre at han var hjerneskadet. Han ble hetset, trakassert og spyttet på.

Da var det nok:

Nå viser det seg at Vetle ikke er klar for et liv utenfor politikken. I dag stiller han til valg i Porsanger kommune.

– Det er det samme som gjorde at jeg engasjerte meg som 14-åring, dette behovet for å bidra med det jeg kan. Gjøre noe.

Det skal også nevnes at Vetle aldri har vært redd for å miste livet. Han har ikke blitt truet på livet. Det har fetteren hans Tarjei, han som ble skutt på Utøya. Tarjei Bech er blitt drapstruet flere ganger, og har nå trukket seg fra alle sentrale verv. Det ble for farlig. Hans historie kan du høre i Sommer i P2.

Ung + muslim = hat

Ifølge Amnesty er unge politikere, samt politikere med minoritetsbakgrunn, særlig utsatt for hets. Hoda Imad har merket at det kan være utfordrende å være ung, kvinne og muslim i norsk politikk.

Hoda Imad Fylkespolitiker i Viken AP 27 år, politisk aktiv siden hun var 16 år Brenner for: solidaritet



Hoda er født i Irak, og kom til Norge som liten da familien fikk asyl. Etter noen år gikk det opp et lys for Hoda.

– Jeg skjønte plutselig at jeg lever det livet jeg lever på grunn av politikk. Noen før meg har kjempet frem alle rettighetene jeg har i dag.

Hun meldte seg inn i AUF fordi hun ville kjempe for internasjonal solidaritet. Men det kom med en pris.

– Det er klart at det ikke er hyggelig å bli kalt muslimjævel.

Likevel vil hun fortsette. I dag er hun fylkespolitiker i Viken Arbeiderparti, og motivert før valgkampen.

– Jeg har veldig lyst til å bidra!

Hun velger nøye hvilke saker hun snakker om offentlig. Spørsmål om innvandring er vanskelig. Til og med skolepolitikk kan noen ganger være ømtålig.

– Det kommer fort noe drit om at jeg som muslimsk kvinne skal infiltrere Norge.

Så hvorfor fortsette i politikken?

– Politikk endret livet mitt

For Hoda er det naturlig å fortsette på grunn av bakgrunnen hennes. Politikk endret livet hennes, og hun fikk en ny sjanse da hun kom til Norge som liten. Det unner hun andre.

– Helt ærlig er jeg glad for å få muligheten til å bidra. Kanskje kan jeg også utgjøre en liten forskjell for noen.

Ap-politiker Hoda Imad vil gjerne bidra til å gjøre Lillestrøm litt bedre. Foto: Nima Taheri / NRK

Nå er tusenvis av norske lokalpolitikere i gang med å drive valgkamp. De fleste av dem gjør det på fritiden. I norsk lokalpolitikk går de fleste på møter og står på stand etter jobb og studier. Det er altså fritiden deres PST advarer om at kan rammes av sjikane og hat.

Er det verdt det?

Absolutt, mener Oda, Vetle og Hoda.

De understreker at alle som vil engasjere seg må forberedes på hva som kan komme. Ungdom som takker ja til et verv må få vite hvor tøft det kan være.

Samtidig peker de på at flertallet av norske lokalpolitikere heldigvis ikke blir truet. Stort sett er det stas å være folkevalgt.

– Vi må ikke glemme det, at det først og fremst er utrolig fint, og ikke minst gøy å engasjere seg, sier Oda.

MDG-politiker Oda Sofie Pettersen foran Stortinget. Foto: Xin Li / NRK

Et skikkelig godt råd mot idioter

Det finnes ingen universalløsning for å tåle hets, men et triks har de alle tre i ermet: ikke les om deg selv i kommentarfelt.

Vetle har også forsøkt å konfrontere noen hetsere han har møtt på gaten.

– Da blir det ofte vanskelig for dem, når de må snakke til meg ansikt til ansikt.

Det er likevel ikke en metode han nødvendigvis anbefaler, ikke for de verste tilbakemeldingene.

– Han pappa pleier å si du kan ikke vinne en diskusjon med en idiot.