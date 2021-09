– Jeg har fått mange stygge kommentarer på politikersiden min. Jeg har blitt bedt om å reise til helvete, og blitt spyttet etter på stand, sier Langedahl.

Han har blitt omtalt som en kommende politikerstjerne og en mulig framtidig statsråd av Erna Solberg. Nå er 24 år gamle Vetle Langedahl ferdig med politikken på ubestemt tid. Avgjørelsen om å trekke seg tok han da valgresultatet tikket inn mandag kveld.

– Når man får et slik resultat i trynet etter så mye hard innsats, da forsvinner også mye av motivasjonen og gleden, sier han.

Vetle Langedahl (nummer to fra høyre) sammen med flere unge politikere. Langedahl tror det hatske klimaet politikere opplever, bidrar til at færre unge engasjerer seg politisk. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ser frem til en anonym tilværelse

Til tross for sin unge alder har Langedahl vært folkevalgt i seks år. Han har bakgrunn fra kommunestyret i Hammerfest og fylkestinget i Finnmark, og har vært inne som vara på Stortinget.

Valgresultatet kombinert med hetsen han har opplevd er grunnen til at han nå forlater politikken.

– Jeg tror jeg aldri har hatt et medieoppslag hvor jeg ikke har fått en eller annen form for nedsettende kommentar, sier han.

I takt med den negative utviklingen for Høyre på meningsmålingene, ble det verre for Langedahl å overse kommentarfeltet. Han innrømmer at flere av kommentarene har gått inn på ham.

– Du får veldig mange tilbakemeldinger som over tid blir veldig mye å stå i, sier han.

– Man må bare bli hardhudet og lære seg å ikke se på kommentarfeltet. Men det er ikke bestandig like lett. Foto: Høyre

– Truer ytringsfriheten

En rapport fra Amnesty viser at det særlig er unge politikere som utsettes for hatefulle og diskriminerende kommentarer. Fire av ti politikere har opplevd netthets.

Amnesty mener hetsen mot politikere er et alvorlig demokratisk problem.

– Netthets er den største trusselen mot ytringsfrihet i Norge, sier generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs, i en pressemelding.

Likevel er det få som trekker seg fra politikken, påpeker valgforsker ved UiT Norges arktiske universitet, Jonas Stein.

Langedahl skjønner godt at unge vegrer seg for å engasjere seg politisk på grunn av netthets. Da Finnmark Høyre valgte Langedahl som sin førstekandidat til stortingsvalget, fikk han langt flere negative kommentarer enn gratulasjoner.

– Da ramlet det vel inn rundt 200 kommentarer hvor 175 av dem var negative om mitt utseende og min alder. Det har jeg også fått høre mye i løpet av valgkampen, sier Langedahl.

Generalsekretær i Amnesty, John Peder Egenæs Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Kan komme tilbake om noen år

Til tross for negative opplevelser er det likevel flere sider med politikken Langedahl kommer til å savne.

– Det å møte folk, sitte i debatter og å få gode og ærlige tilbakemeldinger – det synes jeg er veldig lærerikt og fint, sier han.

– Det er både gode og dårlige sider, men akkurat nå blir det best å slippe unna de dårlige sidene for en stund.

Langedahl avskriver likevel ikke at han kan komme tilbake til politikken om noen år. Nå skal han bruke tid på å finne seg en jobb innenfor jussen. I vår fullførte han en mastergrad i rettsvitenskap.

– Fordelen er at det blir vanskeligere å kalle meg broiler hvis jeg skulle komme tilbake, sier han.