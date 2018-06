P3-serien «Blank» kommer med ny sesong til høsten

I løpet av våren har flere seere blitt kjent med blant annet karakterene Ella, Susanne, Mats og Simen i P3-serien Blank, som uten forvarsel ble publisert denne våren.

Søndag kommer sesongens siste episode, men til høsten vil en ny sesong dukke opp i NRKs nettspiller.

– Så langt har noe av det fineste vært å se at mange bruker mye tid hver dag på å se, analysere og kommentere, sier seriens produsent Åse Marie Hole til NRK.

Holder kortene tett til brystet

Hva som vil skje videre, og hvem av karakterene som vil være sentrale, er ikke noe Hole vil kommentere.

FLERE SPEKULERER: Flere seere legger inn kommentarer på seriens hjemmeside om hva de tror vil skje i neste sesong. Foto: Skjermdump / Blank/P3

På seriens nettsider er derimot spekulasjonene i full gang. Både Simen, Mats og Ragnar nevnes som alternativer, mens andre tror et helt nytt persongalleri kan fylle neste sesong.

– Vi i redaksjonen leser alle kommentarer og følger responsen tett, og ser et stort engasjement. Dialogen med dem som følger seriens univers er viktig for oss, og nå jobber vi videre, sier Hole.

Sier «Skam» startet på lignende måte

Etter at «Blank» ble publisert i april har serien hatt 139 000 unike brukere i uken som har vært innom NRK-spilleren og nettsiden deres, og i gjennomsnitt har episodene blitt sett av 182 000 brukere.

– Bruken har økt noe de siste ukene. Det var veldig stor interesse for serien i starten. Da folk skjønte at det ikke var «Skam 2» avtok interessen før den økte igjen mot slutten av sesongen, sier Håkon Lund Sørensen i NRK Analyse, og legger til at Blank har klart å samle en stabil og voksende fanskare.

Likevel har «Blank» så langt hatt en lignende seerkurve som «Skam» hadde etter sin første sesong.

– «Blank» har hatt en lik utvikling som «Skam» hadde i sin første sesong, selv om det også var en annen medievirkelighet i 2015. «Blank» startet med litt høyre seertall, mye på grunn av at folk kjente til konseptet fra før, sier Sørensen, og legger til at det er forventet at seertallene vil fortsette å øke.

Om lag 25 prosent av trafikken på «Blanks» nettside kommer fra utlandet, og den publiserte sesongen er nå solgt til Sverige, Finland, Danmark, Island og Færøyene.

Mener neste sesong er avgjørende

Blant kommentarene på «Blanks» nettsider er det flere som sammenligner serien med «Skam».

Gry Cecilie Rustad er medieviter og leder et eget Skam-fag ved Universitetet i Oslo, og påpeker at seriene har flere likhetstrekk.

Foto: Skjermdump / Blank/P3

– De ligner i publikasjonsmåte og distribusjonsform. Begge er realtidsfortellinger med stort innslag av sosiale medier i de unge karakterenes hverdag. Det er veldig relasjonsbasert og har et stort fokus på problemer man møter i begynnelsen av 20-årene, sier hun til NRK.

Samtidig legger medieviteren til at seriene varierer i innholdet og karakterene.

– Tror du «Blank» kan bli like populært som «Skam»?

Gry Cecilie Rustad er medieviter og mener neste sesong vil være avgjørende for om «Blank» kan nå «Skam-suksessen». Foto: FRANCESCO,SAGGIO / Pressebilde

– «Skam» ble kjempepopulært når folk begynte å snakke om det. Selv hørte jeg ikke om det før i midten av sesong én. Etter hvert begynte folk å se på episodene og hoppet på realtidsfortellingen etter hvert. Det kan altså hende at «Blank» blir en kjempesuksess om neste sesong treffer, sier Rustad.

– Urimelig å sammenligne seriene

Vilde Schanke Sundet er medieforsker og holder på med en produksjonsstudie av «Blank» hvor hun har fulgt produksjonsteamet siden august.

Hun mener «Blank» kan sees på som en ny generasjon i en rekke av NRKs nettdramaer gjennom de siste årene.

– «Blank» tar steget videre fra der «Skam» slapp, hvor det handler om livet etter videregående. Den er på mange måter nummer fem i en generasjonsserie innen nettdrama som startet med «Sara» på NRK Super i 2007, etterfulgt av «Mia», «Jenter» og så «Skam», sier Sundet.

NYE SKAM?: Flere brukere kommenterer på «Blanks» hjemmesider at karakterene Ella og Simen minner om det kjente «Skam»-paret Noora og William. Foto: NRK

Medieforskeren sier seieren er laget etter samme modell som «Skam», men mener også man bør være forsiktig med å sammenligne dem.

– Det er på mange måter urimelig å sammenligne «Blank» med «Skam». «Skam» er unikt og ble en publisert i en tid hvor formatet for mange var helt nytt og revolusjonerende og hvor strømmemarkedet så annerledes ut. Den har også gått i fire sesonger, mot «Blank» som har gått gjennom én, sier hun.