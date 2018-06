Slik blir NRK-hausten

TV-spel fører til turistboom

Traileren for TV-spelet «Fallout 76» har ført til auka interesse for den amerikanske delstaten Vest-Virginia. Turistsida WVExplorer.com melder til Kotaku at den daglege trafikken har gått frå 2000 daglege besøk til 30 000. Spelet kjem ikkje ut før i november i år, men traileren for spelet har allereie 17 millionar visningar på Youtube.