Åge Aleksandersen er ein av 293 norske artistar og grupper som har skrive under på oppropet mot at Israel får delta i Eurovision Song Contest i år.

Han deltok sjølv saman med Sambandet i 1980, i det som har blitt kalla den beste MGP-finalen gjennom tidene, med ein song som var ein reaksjon på Sovjetunionens invasjon av Afghanistan.

Aleksandersen seier det var sjølvsagt for han å signere oppropet.

– Det betyr så mykje for meg. Eg har laga songar som tek opp denne problemstillinga. Og eg synest det som skjer er så stygt, og det sårar meg og mange. Difor var det rett for meg å bidra med mi stemme, seier han.

Åge Aleksandersen og Sambandet blei nummer to i Melodi Grand Prix i 1980 med «Bjørnen sover». Foto: Paul Owesen / NTB

Andre namn på den lange lista er Ane Brun, Aurora og Karpe er blant dei som har skrive under på oppropet. I tillegg har ei rekke tidlegare MGP-artistar, som Ulrikke Brandstorp, Maria Haukaas Mittet og Jørn Hoel, skrive under.

Karpe er blant dei nesten 300 norske artistane som har skrive under på oppropet. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Pål Moddi Knutsen, kjent under artisnamnet Moddi, valde å skrive under fordi han har opplevd korleis Israel bruker kultur politisk.

– Eg har sjølv forsøkt å sette opp konsert i Israel, og opplevde at det blei sett på som ei støtte til Israels okkupasjon av Palestina. Kultur og sport blir brukt aktivt i det israelske samfunnet til å legitimere den noverande politikken.

Pål Moddi Knutsen seier han sjølv har opplevd korleis Israel bruker kultur i merkevarebygging. Her under Fosen-aksjonen framfor Stortinget i fjor. Foto: Terje Bendiksby / NTB

I oppropet står det at Israels brot på folkeretten blir normalisert når det ikkje får konsekvensar.

«Foreløpig sier EBU at de ikke vil utestenge Israel fra årets finale i Malmö 2024, slik de gjorde med Russland etter invasjonen av Ukraina i 2022. Dette er selektiv moral og politikk fra en union som påberoper seg å være upolitisk», skriv dei i oppropet.

Meiner EBU gjer Eurovision politisk

Det er artistane Marthe Valle og Marte Wulff som er initiativtakarar til oppropet. Valle seier dei ønsker at NRK skal ta meir ansvar og legge press på EBU for å stenge Israel ute, slik dei gjorde med Russland i 2022.

– Vi skulle helst ønske vi slapp å gjere dette. Vi skulle ønske NRK tok ansvar. Men då er poenget med dette oppropet å vise at det er mange stemmer som no seier ifrå om at Israel ikkje kan vere ein deltakar i Eurovision, seier ho til NRK.

Artist Marthe Valle er ein av dei som står bak oppropet som er kritisk til Israels deltaking i Eurovision. Foto: Hanna Johre / NRK

Ifølge regelverket skal Eurovision vere apolitisk. Men Valle meiner EBU motverkar dette når dei gjer forskjell på Israel og Russland.

– Akkurat no er det veldig lite som er så politisk som Eurovision. All den tid vi er selektive på når vi skal løft fram moral og politikk, og når vi vel å oversjå det. Vi kan ikkje late som at dette skal vere ein arena for dialog og samhald, når Israel drep fleire hundre barn i døgnet, seier ho.

Desse har skrive under på oppropet Ekspander/minimer faktaboks Ane Brun

Aurora

Sondre Justad

Eirik Havnes

Trygve Skaug

Marte Wang

Karpe

Sandra Kolstad

Åge Aleksandersen

Turab Awan

Laura Marie Rueslåtten

Silje Nergaard

Vetle Junker

Hannah Storm

Amalie Holt Kleive

Emilie Nicolas

Martin Horntveth

Marthe Valle

Thea Wang

Sondre Lerche

Kari Bremnes

Krissy Mary

Susanna Wallumrød

Erlend Ropstad

Ella Marie Hætta Isaksen

Malin Pettersen

Witch Club Satan

Selma French

Hanne Kolstø

Mia Berg

Rick Grove

Sofie Tollefsbøl

Marte Wulff

Charlotte Qvale

Harpreet Bansal

Frida Ånnevik

Halvdan Sivertsen

Ragnhild Og

Veslemøy Narvesen

Anne Nymo Trulsen

Mikhael Paskalev

Swank Mami

Kamara

Beharie

Stephanie Turcotte

Jouska

Einar Flaa

Mari Boine

Hedda Aaronsen

Rikke Normann

Einar Stokke Fadnes

Hilma Nikolaisen

dePresno

Kristoffer Lo

Frode Granum Stang

Thea Hjelmeland

Jørn Hoel

Anette Askvik

Steinar Albrigtsen

Tonje Unstad

Drea

Live Marie Hanken

Jimi Somewhere

Mørmaid

Marie Løvås

Silya Nymoen

Dragongirl

Fay Wildhagen

Ola Village

Lasse Lokoy

Juni Habel

Safario

Ultraflex

Ellen Andrea Wang

Henrik Heaven

Sassy 009

Doglover 95

Andreas Ulvo

Andrew Baya

Kaja Malena

Louien

Peder Niilas

Stefanos Yowhannes

Margrete

Girl Group

Adam Douglas

Shiner

Kristin Mella Myhrvold

Ea Othilde Heimdal Baklund

Ayka

Torgeir Waldemar

Bo Milli

Ståle Gerhardsen

Falkevik

The Northern Belle

Hayeminol

Silje Halstensen

Moyka

Døssi

Synne Sørgjerd

Andrea Louise

Roar Nilsen

Hævk

Isak Shorty

Botaii

Makosir

Jørgen Nordeng

Synnøve Brøndbo Plassen

Ingeborg Oktober

Juhani Silvola

Kaybeo

Fijitrip

Tuva Syvertsen

Jenny Hval

Bjørnar Ekse Brandseth

Sarah Jane Summers

Frimann

Emilie Christensen

Marie Tveiten

Guro von Germeten

Fangst

Sjur Husom Vonen

Billie Van

Jonas Alaska

Natnael

Stian Skaaden

GAFFA

Trym Moe

Sylvaine

Gundelach

Marianne Sveen

Conor Patrick

Remy Malchere Pettersen

Jez.ebel

Kaja Gunnufsen

Anders Sonic Løland

Don Lars Bond

Tuvaband

Julie Bergan

Amanda Delara

Ingeborg Walther

Ramon

Beathoven

Dagny

Chris Holsten

Roger Ludvigsen

Mikael Wiehe

Ulrikke Brandstorp

Marit Larsen

Maria Mena

Herman Wildhagen

Daniela Reyes Holmsen

Jenny Zett

Ole Bjørn Talstad

Kim Myhr

Lars Støvland

Olav Village

Lise Sørensen Voldsdal

Kaja Fjellberg Pettersen

Ragnhild Lien

Isa Caroline Holmesland

Whammyboy

Bendik Brænne

Petter Bjørklund Kristiansen

Hans Marius Indahl

Emil Haglund

Sofie Bjerketvedt

Matias Tellez

Christer Knutsen

Ine Hoem

Øystein Greni

Pernille M. Maurstad

Eirik Vildgren

Thea Grant

Thea Paulsrud

Bjarne Chr. B.B. Gustavsen

Julie Henrikke

Pål Moddi Knutsen

Knut Lothe

Sigrid Aase

Sei Selina

Ann Iren Hansen

Tom Roger Aadland

Jørn Erik Ahlsen Alkanger

Therese Aune

Hans Olav Settem

Most Likely Marlin

Karoline Wallace

Thea & The Wild

Scandinavian Melancholy

Maria Refsland

The Other End/alexander Breidvik

The Other End/Ida Knoph

The Impossible Green

Hudkreft

Susanne Darre

Rosa Faenskap

Filthy Burger Girl

Sliteneliten

Ida Maria

Erlend Mokkelbost

RebMoe

Lille Venn

Sofi Angel

Lars Horntveth

Solveig Sørbø

Mari S. Kreken/Darling West

Tor Egil Kreken/Darling West

Sara Fjeldvær

Joe's truly

Ingebjørg Bratland

Monica Heldal

Jenny Berger Myhre

Ohnesorg

Bendik HK

Murmur

Karoline Larm

Kenneth Ishak

Eirik Næss

Signe Dø

Nosizwe Baqwa

Anja Lauvdal

Je June

SLØTFACE

Death By Unga Bunga

Mariama Ndure

Linn Frøkedal/Misty Coast

Prins Thomas

Konradsen

Kjetil Bjerkestrand

Maria Haukaas Mittet

Kristine blir rapper

Lycy

Hans Marius Hoff Mittet

Maria Lotus

Don Martin

Kirsti Lucena

Siv Jacobsen

Indieclimb

Fred Smiles

Nils Bech

Turid Alida

Ivar Myrset Asheim

Darkowa

Sisi Sumbundu

Bendik Giske

Tale Vang Ellefsen

Snorre Sjønøst Henriksen

Helge Andreas Norbakken

Sigrun Loe Sparboe

Maren Selvaag

Andreas Hovset

Morgonrøde

Solveig Wang

Preben Andersen

Les Imprimes

Kristoffer Lislegaard

Liv Andrea Hauge

Pom Poko

Simen Mitlid

Olefunken

Håkon Brunborg

Mari Hauge

Rasmus Rohde

Kriss Stemland

Sole Heyerdahl

Signe Marie Rustad

Lisa Skoglund

Frode Alnæs

Eivind Aarset

Hedvig Mollestad Thomassen

Hanne Boel

Gard Nilssen

Olle Holmgren

Dancing The Conga

Øystein Skjælaaen

Kåre Opheim

Jørgen Sandvik

Ivar Chelsom Vogt

David Chelsom Vogt

Bugge Wesseltoft

Maria Orieta

Mona Krogstad

Nils Petter Molvær

Tora Augestad

Sara övinge

Peter Baden

Ary

Flexi Aukan

Torstein Slåen

Demonstrantar har protestert utanfor NRK mot Israels deltaking i Eurovision i samband med delfinalane i MGP. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Endrar ikkje standpunkt

Presset for å stenge Israel ute frå musikkonkurransen har vore stort etter over 110 dagar med krig i Gaza. Men både EBU og NRK har tidlegare sagt at det er uaktuelt å ekskludere landet.

Underhaldningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Underhaldningsredaktør i NRK, Charlo Halvorsen, seier han forstår den fortvilinga som ligg bak oppropet som no har kome, men at dette ikkje endrar NRKs standpunkt.

– NRK er ein allmennkringkastar med eit nyheitsoppdrag som ikkje kan gå ut med ein eigen kulturboikott av eit land.

– Korleis stiller NRK seg til eit slikt opprop?

– Vi driv uavhengig og kritisk journalistikk på krigføringa i Gaza kvar einaste dag, og den journalistikken bygger på integritet i dekninga. Så har eg forståing for oppropet, men adressaten burde vere Stortinget og regjeringa. Det er der ein norsk kulturboikott kan bli avgjort.

Nordiske protestar

Israels deltaking i Eurovision er eit tema i dei nordiske nabolanda våre også. I Finland har 1300 musikarar skrive under på eit opprop for å legge press på den finske kringkastaren Yle.

– Israel bryt menneskerettane. Vi synest ikkje det er greitt at landet er med i Eurovision for å polere imaget sitt, seier initiativtakar Lukas Korpelainen til avisa Hufvudstadsbladet.

Den islandske kringkastaren RUV seier dei er usikre på om Island kjem til å delta i finalen i Sverige.

Dei seier dei utgangspunktet ønsker å delta, men at det kan snu dersom vinnaren av den nasjonale finalen av songkonkurransen Söngvakeppnin ikkje ønsker å delta.