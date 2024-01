Demonstrasjon utanfor NRK før første delfinale av MGP

Under den første delfinalen av MGP laurdag kveld demonstrerte Aksjonsgruppa for Palestina utanfor publikumsinngangen på Marienlyst.

– Vårt krav er at Noreg og NRK jobbar for utestenging av Israel frå Eurovision 2024. Under markeringa vil vi visa kor massivt 116 døde journalistar er, skriv dei i ei pressemelding.

Demonstrantane krev at Israel blir utestengt frå Eurovision 2024. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Dei skriv vidare at dei vil minna NRK på ansvaret som allmennkringkastar, for å stå i solidaritet med pressefridom og den særskilde retten journalistar har på vern under krig.

Demonstrantane la seg på bakken, iført blå vestar for å symbolisera journalistar som har blitt drepne i krigen.

Janne Heltberg krev at Noreg og NRK jobbar for å utestenga Israel frå den populære songkonkurransen. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Pressekontakt Janne Heltberg seier at dei i respekt for drepne ynskjer at dette skal vera ein stille aksjon.

Samstundes seier ho at dei vil vurdera å heva stemma om det ikkje skjer noko.

– Så lenge Israel er med, meiner vi det er politikk. Då er vi nøydde til å bruka stemma vår, seier ho.

Demonstrantane utanfor NRKs publikumsinngang. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

82 journalistar stadfesta drepne

Per 10. januar melder styresmakter i Gaza at 116 journalistar er drepne sidan 7. oktober.

Det skal difor også vera 116 demonstrantar utanfor NRK i kveld.

Ifølgje den uavhengige organisasjonen Committee to protect journalists er 82 journalistar og medarbeidarar per 13. januar stadfesta drepne.

Av dei drepne pressefolka er 75 palestinarar, fire israelarar og tre libanesarar.

Underhaldningsredaktør Charlo Halvorsen i NRK skriv i ei tekstmelding til NTB at han har forståing for at situasjonen i Gaza skakar mange og vekkjer reaksjonar.

– Om nokon ynskjer å demonstrera utanfor NRK så er det berre ein del av vår ytringsfridom, skriv Halvorsen.

Til NRK seier Halvorsen at dei alltid tenkjer på tryggleiken når dei har store direktesendingar.

– Så har vi litt meir no når det er ein spent situasjon rundt oss.

Demonstrantane har på sege blå pressevestar. Demonstrantane har tatt med seg liggeunderlag og varme klede. Ifølgje Aksjonsgruppa for Palestina skal 116 demonstrantar vera til stades.

Artist Bjørn Alexander Brem alias «Gothminister» seier at det som skjer i Midtausten er forferdeleg og at dei som artistar no har eit stort press på seg.

Han seier han blei sjokkert då det blei kjent at Israel får vera med i konkurransen.

– Vi er nøydde til å innsjå at vi ikkje kan akseptera at Eurovision skal vera ein plass for nasjonar som bruker tvangsmilitær makt for å drepa uskuldige sivile, kvinner og barn, seier han.

Negative til deltaking

Sjølv om det i kveld er første delfinale av Melodi Grand Prix, har det vore ein debatt kring musikkonkurransen heilt sidan 5. desember.

Då blei det blei kjent at Israel får vera med på årets Eurovision Song Contest i Malmö saman med 36 andre land.

Dette er deltakarlanda i Eurovision Song Contest. Foto: Skjermbilde tatt 13.12.23

Grunna Israels krigføring i Gaza, reagerer fleire på at Israel får delta i konkurransen.

Då det blei kjent kven som skulle delta i norske MGP, møtte det opp eit knippe demonstrantar utanfor NRK i Oslo.

Det har også blitt starta fleire opprop, som til dømes i Finland og på Island.

Ifølgje ein VG-måling er 47 prosent positive til boikott av Israel.

Samfunnsdebattant, sjukepleiar og artist Marthe Valle oppretta ein underskriftskampanje som per i dag 15.000 har signert.

EBU: «Ikkje-politisk-hending»

NRK har tidlegare vore i kontakt med EBU.

Då skreiv dei at dei var blitt einige om «at den israelske kringkastaren oppfyller alle konkurransereglane og kan delta i konkurransen neste år».

Samstundes presiserte dei at konkurransen er «ei ikkje-politisk hending».

Torsdag denne veka var Israel og Eurovision tema i Debatten. Fleire politikarar blei stilt spørsmål om dei støtta ein politisk og økonomisk boikott av Israel.

Då svarte utanriksminister Espen Barth Eide nei.

– Situasjonen i Midtausten er alvorleg, men svaret er ikkje boikott. Vi jobbar med dette kvar dag. Midtausten står i brann og situasjonen på Vestbreidda er også urovekkjande sa han.