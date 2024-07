Norge deltar i neste års Eurovision Song Contest

Det har siden finalen av årets Eurovision Song Contest i Malmö vært stilt spørsmål om Norge kommer til å delta i neste års store musikkonkurranse. Og nå har NRK endelig konkludert etter samtaler med EBU og den nye rapporten som ble offentliggjort i går:

– Nå har EBU anerkjent at de hadde problemer i år og de jobber med å utbedre det. Og det vi har fått vite, i tillegg til det de har gått ut med offentlig, låter veldig bra. Så nå skal vi jobbe konstruktivt og positivt for å få Norge med i Eurovision i 2025. Vi skal delta, sier musikksjef for Melodi Grand Prix, Stig Karlsen.

Musikksjef Stig Karlsen forteller at Norge melder seg på neste års Eurovision Song Contest. Foto: Linda Marie Vedeler / NRK

Han understreker at de ikke har fått svar på alt EBU skal gjøre videre, men at NRKs plan nå er klar.

Påmeldingsfristen til neste års konkurranse er satt til midten av september. Det er til nå rundt 16 påmeldte land til neste års konkurranse. Både Sverige og Danmark har allerede bekreftet deltakelse.

Etter at Nemo vant årets ESC skal Sveits arrangere konkurransen i 2025. Det er enda ikke annonsert hvor i Sveits det skal arrangeres.

Karlsen sier at NRK er opptatt av at EBU ivaretar den ikke-politiske tanken bedre.

– Vi håper at EBU sikrer at ESC ikke blir brukt som et politisk verktøy, for det var jo litt av dette i år. Det er også viktig at de blir bedre på å kommunisere, på krisehåndtering og sikkerheten rundt arrangementet.

Lover bedring

På bakgrunn av årets kontroverser og protester under Eurovision Song Contest lovet EBU, arrangøren av konkurransen, en grundig evaluering og gjennomgang av arrangementet.

I går offentliggjorde EBU en rapport der de vurderer ytterligere grep for å bedre sikkerheten for artistene. De meldte samtidig at de oppretter nye lederstillinger i Eurovision Song Contest, og at de er anbefalt å opprette et kriseteam som kan forebygge og håndtere kriser.

EBU lover forbedringer i neste års konkurranse. Foto: Martin Meissner / NTB/AP

Karlsen sier at NRK har vært klare i sine tilbakemeldinger til EBU og delt sine tanker rundt forbedringer.

– Vi ser at noe av det speiles i det EBU kom med nå.

Han sier at de også skal jobbe for at neste års ESC-deltaker føler seg ivaretatt under arrangementet som skal avholdes i Sveits i mai 2025.

– Vi skal kommunisere godt med artisten og gi forståelse av hva vi gjør og hvordan vi håndterer dette. Det er veldig viktig at artisten har en god opplevelse hele veien.

Ny israelsk deltakelse

Av landene som står påmeldt til neste år finner man også Israel. Det var flere demonstrasjoner både her i Norge og flere andre land i Europa da de fikk lov til å delta i årets konkurranse.

– NRK har vært tydelige på at vi ikke driver med kulturell boikott. Det som er viktig for oss er at Eurovision ikke blir brukt som en plattform for politikk, og det har ikke EBU klart å følge opp like godt. Vi kan ikke ha land som bruker konkurransen som en plattform for propaganda, sier Karlsen.

Det ble flere store demonstrasjoner under årets Eurovision i Malmö på grunn av Israels deltakelse. Foto: Joakim Registad / NRK

EBU har ikke kommet med nye uttalelser om israelsk deltakelse neste år.