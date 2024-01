– Demonstrantene er i sin fulle rett til å protestere og være uenige med NRKs vurderinger, sa kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Israel deltakelse i årets Eurovision Song Contest var første sak på listen da Kringkastingsrådet møttes for første gang i år.

– Eurovision er en konkurranse for allmennkringkastere og ikke for stater. Vi er i tett dialog med våre nordiske søsterorganisasjoner og EBU, opplyste Fürst Haugen videre.

European Broadcasting Union (EBU), som står bak sangkonkurransen, opplyser at ingen medlemmer har tatt initiativ til å boikotte Israels deltakelse i Eurovision, ifølge kringkastingssjefen.

Fått flere henvendelser

Rådets nestleder Vilde Schanke Sundet åpnet dagens møte i Kringkastingsrådet. Hun opplyste at engasjementet omkring temaet har vært stort.

– Vi har mottatt mer en 50 henvendelser. Kritikken går på at Israel får være med i konkurransen. Flere skriver at de vil boikotte MGP-sendingene, sa hun.

Både Schanke Sundet og kringkastingssjefen påpekte at et eventuelt boikott av Israel i Eurovision er i grenseland på hva kringkastingsrådet skal behandle.

Samtidig sa Fürst Haugen at størrelsen på arrangementet og den store offentlige interessen, tilsier at publikum kan ha nytte av en behandling.

Marion Ravn og Fredrik Solvang leder årets norske MGP-sendinger. Foto: Espen Solli / NRK

– Beslutningen om å delta i årets internasjonale finale, er NRKs og dermed min. Jeg har stor forståelse for engasjementet rundt krigen i Midtøsten, samt at mange føler seg maktesløse, sa Fürst Haugen, og la til:

– Den hetsen og presset som programledere og artister utsettes for i sosiale medier er uakseptabel.

Protester

Diskusjonen omkring Israels deltakelse i Eurovision kom i kjølvannet av flere demonstrasjoner rundt NRKs MGP-sendinger.

Mot slutten av den første delfinalen på lørdag forsøkte en demonstrant å avbryte det direktesende TV-programmet.

– Beklager avbrytelsen. Det foregår en krig, og vi kan gjøre mer. Norge kan gjøre mer, sa demonstranten.

Flere personer demonstrerte i forbindelse med første delfinale i MGP på lørdag. Foto: Amanda Iversen Orlich

Tidligere samme kveld møtte 116 demonstranter opp ved dørene til NRK.

Flere reaksjoner

Før jul ble det klart at Israel får være med på årets Eurovision Song Contest (ESC) i Malmö. I tiden som har fulgt har det ikke bare kommet reaksjoner innenfor Norges grenser, også i utlandet har folk reagert.

Hvorfor får Israel være med i Eurovision, og ikke Russland? Både Russland og Israel er i krig. Hvorfor får det ene landet være med i Eurovision, men ikke det andre? Det er mange som synes dette her er vanskelig å forstå.

2024 startet blant annet med at 1300 finske musikere gikk sammen i et felles opprop, der de krevde at kringkasteren Yle skulle legge press på arrangørene bak Eurovision Song Contest for å hindre israelsk deltakelse.

Tilsvarende opprop fra musikkbransjen har også skjedd blant annet på Island.