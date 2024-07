For første gong sidan 2015 skal Israels statsminister Benjamin Netanyahu tale i Kongressen, invitert av kongressleiarar frå både det republikanske og demokratiske partiet.

Det var Speaker og republikanaranes kongressleiar Mike Johnson som initierte invitasjonen.

Begge kammera i Kongressen, altså Senatet og Representantanes hus, er inviterte. Men fleire frå den demokratiske leiren har annonsert at dei ikkje kjem til å møte.

Særleg progressive demokratar meiner det er feil å gi Netanyahu taletid i eit slik forum. Alexandria Ocasio-Cortez er ein av dei som skal boikotte talen og som kallar Netanyahu for ein krigsforbrytar.

Foto: X

Senator og tidlegare presidentkandidat for Det demokratiske partiet, Bernie Sanders, var raskt ute med å kritisere invitasjonen til Kongressen.

Sanders kalla den israelske stats­ ministeren for ein krigs­ forbrytar, og viste til at Den internasjonale domstolen (ICC) vurderer å be om ei arrestordre på han.

Også tidlegare kongressleiar for demokratane, Nancy Pelosi, har reagert på at ein så mislikt stats­ minister får tale i Kongressen. På spørsmål frå CNN om ho sjølv ville invitert han, svarte ho kontant «absolutt ikkje».

Demonstrantar blokkerte trafikken rundt Kongressen onsdag ettermiddag. Foto: Matt Slocum / AP

I forkant av kveldens tale har kongress­ leiar Mike Johnson gått ut advart mot demonstrasjonar under Netanyahus tale. Han la til at dersom noko «kjem ut av kontroll», så vil det bli gjort arrestasjonar av lovgivarar.

Vil samle støtte

Då Netanyahu fekk invitasjonen i mai, skreiv han på X at han gler seg til å «fortelle sanninga om krigen». Måndag la han til at han vil bruke moglegheita til prøve å samle støtta til Israel.

USA er Israels nærmaste allierte og den største våpen­ eksportøren til landet. Men fleire politikarar er no ueinige i den Israel-vennlege politikken USA fører.

Noko av det første Netanyahu gjorde då han landa i USA, var å møte evangeliske kristne og jødiske leiarar. Til dei frammøtte sa han at «Israel har ingen betre vennar enn dykk».

Og det er nok sant. Dei evangeliske leiarane arbeider for å auke støtta til Israel blant amerikanarar og har vore viktige i å forme republikanarens Israel-politikk.

Ifølge jødiske leiarar skal Netanyahu ha sagt at han kjem til å presentere sine planer for Gazastripa «etter krigen» i Kongressen.

Det melder nettstaden Axios, som tidlegare denne veka melde at USA, Israel og Dei sameinte arabiske emirat skal ha hatt hemmelege møte i Abu Dhabi om planane for Gaza.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu seier han vil bruke USA-reisa til å samle støtte til Israel. Dette er hans første utanlandstur sidan krigens utbrot i oktober. Foto: Jose Luis Magana / AP

Torsdag skal Netanyahu møte president Joe Biden, fredag møter han Donald Trump. Han skal også møte visepresident Kamala Harris i løpet av turen.

Fjerde tale i Kongressen

Førre gong Netanyahu talte i Kongressen var i 2015. Også då var det mange demokratar som ikkje møtte fram.

Den gong skal han ha blitt invitert av republikanarar utan at Det kvite huset og president Barack Obama fekk beskjed om det. Netanyahu brukte store delar av tida til å kritisere Obama-administrasjonens Iran-politikk.

Men Netanyahu brukte også tid på å takke Obama for hans politiske og militære støtte under Israels 50 dagar lange krigen mot Hamas året i forkant.

Ultraortodokse jødar har samle seg i området rundt Kongressen for å demonstrere mot Israels statsminister Benjamin Netanyahus besøk. Foto: Umit Bektas / Reuters

Det er ikkje berre inne i Kongressen at besøket blir sett på som kontroversielt.

Onsdag ettermiddag har tusenvis av demonstrantar samla seg utanfor kongressbygninga under ulike parolar. Felles for dei alle er at dei ønsker at krigen skal ta slutt og at Netanyahu skal gi frå seg statsministerposten.