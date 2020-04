Nå kommer avgjørelsen for festivalsommeren

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja møter pressen kl. 13. Der skal han presentere regjeringens tiltak for store arrangementer sommeren 2020.

Festivalene er blant dem som har ønsket et tydelig, og langsiktig svar fra myndighetene om smittevernstiltak.

Trolig vil beskjeden være at de store festivalene ikke kan gå som planlagt.

– Det som har irritert bransjen og festivalarrangørene er at det har tatt tid, sier NRKs kulturkommentator, Agnes Moxnes.

– Allerede i begynnelsen av april gikk den danske statsministeren ut og sa at man stengte kulturarrangementer, helt frem til slutten av august.

Ventet med tiltak for sommeren

Helsedirektør Bjørn Guldvog har tidligere sagt i et webseminar med NHO, at samlinger på mellom 30 og 100 mennesker var usannsynlig ut 2020.

Da reagerte Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører, på at regjeringen fremdeles ventet med å komme med egen uttalelse for sommeren.

Taylor Swift skulle egentlig spille under Oslo Sommertid i juni, men festivalen er avlyst på grunn av korona. Foto: Mario Anzuoni / Reuters

Flere festivaler avlyst

De største festivalene samler flere tusen mennesker, og på konsertene står publikum tett.

På forhånd har både Kongsberg Jazzfestival og Oslo Sommertid avlyst årets festivaler.

Østerdal har tidligere forklart at flere festivaler ikke avlyser før et forbud fordi et myndighetspålegg kan utløse «force majeure» i kontrakten. Det er en hendelse som er utenfor arrangørenes kontroll som kan bety mye økonomisk for festivalene.

Ennå er det vanskelig å anslå hvor mye kulturlivet har tapt på grunn av koronakrisen.

– Bare festivalene i Norge har en omsetning på over én milliard kroner. I tillegg så kommer spelene og festspillene, sier NRKs kulturkommentator, Agnes Moxnes.