– Fire setninger fra Abid Raja så er et års arbeid over

Lørdag kunngjorde kulturminister Abid Raja (V) at forbudet mot store kultur- og idrettsarrangementer med over 500 deltakere forlenges til 1. september.

Dermed er de fleste musikkfestivaler og lignende større arrangement som Øyafestivalen og Norway Cup avlyst eller utsatt.

Det gjelder også for Parkenfestivalen i Bodø, som har delt den tunge beskjeden med sitt Facebook-publikum.

I sommer skulle de hatt hitmaskiner som Khalid, Rag'n'Bone Man, Halvdan Sivertsen og Gabrielle på scena. Men festivalsjef Gøran Aamodt ser mørkt på det hele og omtaler situasjonen som brutal.

Festivalsjef Gøran Aamodt (t.v.), her sammen med Erik Johansen i Parkenfestivalen, fra da de fikk kulturpris. Foto: Henrik Dvergsdal

– Vi er i en bransje der vi mister et års omsetning på ti sekunder og fire setninger fra Abid Raja, forklarer Aamodt til NRK.

Det betyr at vi ikke får gjennomført en festival som vi var ekstremt fornøyd med.

Likevel kom det ikke som lyn fra klar himmel på festivalsjefen.

– Vi skjønte jo hvor dette bar hen. Man bruker jo ikke antall milliarder på å stenge ned et land og en hel verden for så å plutselig åpne opp for fri flyt. Så vi var jo forberedt på det.

«Vi står han av»

– For bransjen som helhet er dette helt grusomt.

Dum Dum Boys har allerede sagt ja til å spille neste år. Aamodt håper å også få med de fleste andre av artistene til neste års arrangement. Selv om det ikke akkurat ser rosenrødt ut, berger de seg økonomisk.

– Vi taper penger, men vi står han av.

– Heldigvis er vi i en slik økonomisk situasjon at vi tåler dette. Det betyr ikke at vi ikke er ramma like hardt som andre festivaler, men vi har en økonomi som lar oss begynne å vende blikket mot 2021 og planlegge for det.

Utelukker ikke permitteringer

Så vidt festivalsjefen vet er festivalen den eneste som foreløpig ikke har permittert noen. Han understreker at billettinntektene for årets festival "låses" inn mot 2021. Derfor kan de heller ikke utelukke permitteringer av de ansatte.

– Også vi må da inn og se på permitteringer. Vi må gjøre det vi kan for å minimere tapet. Nesten hele festivalbransjen har jo permittert.

Artisten Truls på Parkenfestivalen i 2015. Foto: Henrik Dvergsdal

Ser frem mot neste år

De 9350 billettene til den nå avlyste festivalen ble i høst utsolgt på en knapp halvtime.

– Det var i overkant av 4000 enheter i køen da det ble utsolgt. Vi er stolte og takknemlige og ydmyke, sa festivalsjefen da.

– Headlineren i 2021 blir å møtes igjen. Vi ble utsolgt på 32 minutter, så det er jo en fin måte å ta med publikum inn mot 2021. Den festivalen skal bli historisk.

Se NRKs video fra arrangementet i 2019: