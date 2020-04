Rett før påske ble forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer forlenget til og med 15. juni.

Siden har spørsmålene rundt hva som skjer med årets festivalsommer svirret, og bransjen har etterspurt langsiktige avgjørelser.

Kulturminister Abid Raja har varslet at en avgjørelse kommer senest 1. mai. Men torsdag sa helsedirektør Bjørn Guldvog at fysiske samlinger på mellom 30 og 100 personer er usannsynlig i 2020, ifølge avisa Dagen.

– Er vi kjempeheldige, kan det skje i løpet av høsten en gang, men jeg tror det er usannsynlig, sa han i et webseminar i regi av NHO, ifølge avisen.

Guldvog utdypet til avisen at hans vurdering er at forbudet mot store forsamlinger kan komme til å vare lenge, men at det er knyttet flere forbehold og usikkerhet til vurderingen. Han mener helsemyndighetene ikke bør legge skjul på at det vil være normalt igjen til høsten.

– Ganske provoserende

Tone Østerdal, daglig leder i Norske konsertarrangører, lurer på hvorfor regjeringen nå venter med å komme med en egen uttalelse angående festivalsommeren.

– Vi må forvente at myndighetene klarer å «pare beina», og være samstemte i kommunikasjonen ut. Det er rett og slett ganske provoserende å lese helsedirektøren komme med en sånn uttalelse, samtidig som departementet ikke klarer å ta stilling til en avgjørelse lenger enn 15. juni, sier Østerdal.

Festivalene ønsker å samle tusenvis av mennesker allerede i sommer.

– Ville tro det var en smal sak å følge opp ordentlig, mener hun.

– Hvorfor kan ikke festivalene bare avlyses nå?

– Det er problematisk i forhold til «force majeure»-situasjon. Det å stå i en situasjon utenfor arrangørs kontroll har store økonomiske konsekvenser, så det er avgjørende for arrangørene, svarer Østerdal.

Ifølge Lovdata er «force majeure» hendelser som påvirkes av spesielle omstendigheter utenfor menneskelig kontroll, og som man ikke kunne forutse.

– Har forståelse

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja svarer at han senest onsdag hadde møter med flere representanter for kulturarrangører, også Norske Konsertarrangører, for å diskutere behovet for forlenging av forbudet.

– Jeg har forståelse for at arrangørene har behov for en rask avklaring om blant annet sommerens festivalsesong kan gjennomføres eller ikke, med tanke på at det er store økonomiske forpliktelser knyttet til avvikling av slike arrangement, skriver han i en e-post.

Statsråden holder fast ved at regjeringen skal ta en avgjørelsen senest før første uken i mai.

– Men dette er altså en beslutning som baserer seg på råd fra helsemyndighetene, og regjeringen tar deretter en samlet beslutning hvor liv og helse vil alltid komme først.

Kulturnæringen, idretten og frivilligheten fikk til sammen 900 millioner kroner i krisepakke fra regjeringen i mars. Ytterligere tiltak som følge av koronatiltak, vil de vurderer parallelt med vurderingen av forlengelsen av forbudet.

– Vi er klar over utfordringen, og jobber med ulike løsninger, avslutter Raja.

Avlyser Oslo Sommertid

Torsdag ettermiddag avlyste Oslo Sommertid årets festival. Dermed blir ikke Taylor Swift og Kendrick Lamar å se på Voldsløkka i Oslo i slutten av juni.

– Vi har krysset fingre og tær og håpet vi skulle kunne gjennomføre årets store konsertfest. Men som følge av Covid-19 og hensynet til risikoen for smittespredning når tusenvis av mennesker samles, ser vi ingen mulighet til å gjennomføre, skriver festivalen på egne nettsider.

Taylor Swift skulle egentlig spille i Norge i juni, men festivalen er nå avlyst på grunn av korona. Foto: Angela Weiss / AFP

Peer Omsmundsvaag, promoter i All Things Live som arrangerer Oslo Sommertid, utdyper til NRK at de er veldig lei seg for at de ikke får gjennomført årets arrangement.

I 2018 hadde festivalen Eminem på scenen, da var 55.000 mennesker samlet på Voldsløkka, ifølge Osmundsvaag.

Hva er grunnen til at dere tar avgjørelsen selv, fremfor å vente på et forbud?

– Vi må ta ansvar selv, sier han.

– La oss være ærlige, et så stort arrangement med mange folk som står tett hadde ikke vært forsvarlig to uker etter det nåværende forbudet.

Siden det er mange involverte i planleggingen, fra publikum til artister og leverandører, mener han det beste for alle er å skape forutsigbarhet i en uforutsigbar hverdag og avlyse årets festival.