Regjeringen har i dag lettet på flere av koronatiltakene.

Forventningen har vært høye i kulturbransjen- og utelivsbransjen, og flere kan nå juble.

Antallsbegrensningene på arrangementer og i hjemmet skrotes. I tillegg skrotes avstandskravet når det er faste, tilviste plasser, som på kino og teater.

– Tusen hjertelig takk. Vi er i lykkerus, sier Andrea Skibrekk, driftsdirektør for Scenekvelder.

Mamma Mia! er en av oppsetningene som nå kan spille for fulle saler.

– Det kan ikke beskrives hvordan det føles i kroppen. Det er helt fantastisk, sier Ulrikke Brandstorp, som spiller hovedrollen.

Nye tiltak for kulturlivet og arrangementer Ekspandér faktaboks Dagens anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter og arrangementer oppheves. Den generelle anbefalingen om 1 meters avstand ved gjennomføring av aktivitet skal ikke gjelde dersom kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. På private sammenkomster på offentlig sted, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning. På offentlige arrangementer, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal antallsbegrensning. På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet. Krav om munnbind gjelder ikke når enn sitter i et fast tilvist sete, men må vurderes av den enkelte. På arrangementer uten faste tilviste plasser videreføres kravet om at arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Det forskriftsfestes at det for alle arrangementer gjelder krav til smittevernforsvarlig drift, herunder utpeke ansvarlig person og opprettholdelse av krav til hygiene, samt følge relevante standarder om smittevern.

Også i Grieghallen i Bergen er det jubel. Der kan 1600 personer komme på konsert på torsdag.

– Jeg blir euforisk når jeg tar dette innover meg. Det er over min forventning at dette skulle gå så raskt, sier Bernt Bauge, direktør for Bergen Filharmoniske Orkester.

FASTE PLASSER: Bergen Filharmoniske Orkester kan spille for full sal etter kveldens lettelser. Foto: NRK

Bekymret for rockekonsertene

Men kravet om avstand gjelder fortsatt på arrangementer der publikum ikke har egne seter.

Da skal arrangøren fortsatt sørge for at alle som er til stede skal kunne holde én meter avstand til de som ikke er i samme husstand.

Rockekonsertene kan for eksempel ikke spilles for fulle saler. Det bekymrer flere i kulturlivet.

– Det som frusterer meg er at vi ikke har fått en tydelig pekepinn for veien videre for full gjenåpning for alle typer kulturarrangement, sier Joël Schwalenstöcker, styreleder for Nemaa.

Hans Ole Rian, leder for Creo, forbundet for kunst og kultur, skriver i en pressemelding at gjenåpningen endelig er i gang for kulturlivet.

METER PÅ KONSERT: Antallsbegrensninger blir fjernet, men meteren videreføres. Kulturlivet er fortsatt rammet av koronatiltak. Foto: Lars Opstad / Lars Opstad

– Vi er ikke helt i mål med de arrangementene der publikum ikke har sitt eget sete, men selv der kom det store lettelser nå i dag, sier han i pressemeldingen.

Danseforbud

Skjenkestoppen og kravet om bordservering oppheves, men serveringssteder må også fortsatt sørge for at gjester holder én meter.

Regler for serveringssteder Ekspandér faktaboks Krav om skjenkestopp kl. 23.00 og bordservering oppheves.

Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing.

Krav om registrering av gjester avvikles.

Regjeringen understreker at det ikke kan legges til rette for dansing på byen.

– Jeg ble satt ut. Jeg forventet ikke alt for mye, men dette er enda mer tøvete enn jeg hadde trodde det skulle være. Det virker ikke som myndighetene har fungerende forståelse for hvordan det fungerer på bakkeplan i serveringsbransjen, sier Ola Smith-Simonsen, eier av utestedet Jæger i Oslo.

Tiltakene gjelder fra klokken 23 i kveld, og skal vurderes på nytt om to uker.

IKKE FORNØYD: Ola Smith-Simonsen, eier av Jæger, sier det er vanskelig å drive utested med tiltakene som fører til danseforbud. Foto: Live Marie Hagen Wold / NRK

Det har vært lite smitte på arrangementer, ifølge Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

– Det har vært lite smitteutbrudd på arrangementer gitt de begrensningene vi har hatt i Norge. Det viser at det har hatt god smittebegrensende effekt, men veldig uheldig effekt for hele kulturbransjen, sa Nakstad i kveldens Dagsnytt 18.