Motehusene kjemper om gull i OL

Etter to uker med intens konkurranse mellom verdens beste idrettsutøvere er de olympiske sommerlekene i Tokyo over på søndag. Med hele verdens øyne rettet mot seg har ikke fokuset bare på vært utøverne selv og deres prestasjoner – men også hva de har på seg.

– Mote har alltid vært tett knyttet til OL, faktisk til den grad at det toneangivende motenettmagasinet WWD nylig hevdet at de olympiske lekene gjerne handler minst like mye om mote som om sport, sier mote- og skjønnhetsansvarlig i KK, Ida Elise Eide Einarsdóttir.

En catwalk for verden

I moderne tid har mote vært en integrert del av OL. Spesielt under åpningsseremonien og avslutningsseremonien, når utøverne har på seg de nasjonale uniformene til hvert av deltakerlandene. Antrekkene skal representere landet, og ofte er farger og mønstre inspirert av flagget.

Hvilke merker og designere som skal få lage antrekkene varierer fra år til år og fra land til land, men uansett hva valget faller på er i alle fall én ting helt sikkert: OL er den perfekte scenen å få vist seg frem på.

Tomoe Zenimoto Hvas og Anne Vilde Tuxen representerer Norge i svømming og stuping under årets OL. De to var flaggbærere under åpningsseremonien, og var begge kledd i den norske uniformen. Kolleksjonen leveres av Kappa, Dale of Norway og Pierre Robert. Foto: HANNAH MCKAY / Reuters/NTB

Merkevarebygging og nasjonal stolthet

Ida Elise Eide Einarsdóttir mener at de som har vært med og laget årets drakter og kapselkolleksjoner er en imponerende miks av godt etablerte og nyere designere og merker. Foto: Astrid Waller

De olympiske lekene har vært en arena med store muligheter for solid merkevarebygging for designerne som får være med.

– Det er så klart klingende mynt i kassa for motemerkene som sjelden går glipp av en gyllen mulighet for å markedsføre seg, gjerne hånd i hånd med andre kulturuttrykk som sport, sier Einarsdóttir.

Hun forteller at motens lange og etterhvert ganske så innbringende forhold til lekene skriver seg tilbake til det første moderne OL i Athen i 1896. Etter det har legender som André Courréges, Halston og Valentino Garavani – og senere også mer moderne motestorheter som Ralph Lauren og Giorgio Armani – alle dyppet tærne i OL-moten.

Internasjonale sportsgiganter som Reebok, Nike og Adidas har selvsagt også vært med på å lage kolleksjoner til de olympiske lekene.

Hinderløperen Roger Kingdom kledd i den karakteristiske kongeblå uniformen til USA under sommerlekene Los Angeles i 1984. Antrekket er designet av Levi Strauss (Levi's). Foto: Tony Duffy / Staff/Getty Images

– Morgenbladets Ragnhild Brochmann sier det veldig godt: «Det handler om å skape visuell enhet, nasjonal stolthet og et tidsriktig uttrykk for sportslig prestasjon». For designerne og merket handler det nok minst like mye om merkevarebygging som kroner og øre. Litt ironisk er det at det hele er blitt såpass kommersialisert når vi vet at utøverne under de første olympiske leker konkurrerte nakne, sier hun, og refererer til antikkens olympiske leker.

Populære effekter

Kunstløper Michelle Kwan kledd i den amerikanske OL-uniformen under vinterlekene i Salt Lake City i 2002. Beret-luen på bildet ble en stor salgssuksess. Foto: RICK WILKING / REUTERS/NTB

Selv om OL-kolleksjonene ofte kommer og går med lekene, har klærne innimellom blitt svært populære.

Ett eksempel er vinterlekene i Salt Lake City i 2002, da «alle» ville kjøpe beret-luen som var en del av den amerikanske OL-uniformen det året. Den ble produsert av det kanadiske merket Roots, og folk skal ha stått i kø i minusgrader over natten for å få tak i luen.

Alpinist Stein Eriksen iført boblejakken fra den norske OL-kolleksjonen i 1994. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Og hvem kan vel glemme den spreke boblejakken fra vinter-OL i Lillehammer? Jakken var en del av den offisielle OL-kolleksjonen til Norge i 1994 og ble plutselig populær igjen for noen år tilbake. Den gang kunne Norges Olympiske Museum melde at effektene solgte som varmt hvetebrød.

Kjente navn fra moteverden

Listen over årets OL-kolleksjoner inneholder flere internasjonalt kjente navn.

Ett av landene som har fått ekstra mye oppmerksomhet for antrekkene sine i år, er Liberia. Den amerikanske moteyndlingen Telfar Clemens, som selv har foreldre fra Liberia, har kledd sportsutøverne opp i en unisex-kolleksjon som blant annet inneholder løse joggedresser og sportslige kjortler i flaggets farger, tydelig inspirert av kulturen.

Utøverne fra Kasakhstan ble kledd opp i blåtoner av designer Saltanat Baimukhamedova under merket Salta.

Skateboard ble lagt til som offisiell OL-sport for første gang i år, og Nike har sammen med den nederlandske kunstneren Piet Parra laget fargesterke drakter med abstrakte trykk for skaterne.

Det tyrkiske OL-laget stiller opp i røde og mørkeblå drakter designet av det Istanbul-baserte merket Les Benjamins. Kolleksjonen er inspirert av blant annet tradisjonelle tyrkiske teppemønstre.

Det amerikanske merket Ralph Lauren har sponset USAs OL-team siden 2008. I år har amerikanerne også blitt sponset av ingen ringere enn Kim Kardashian, som under merket Skims har laget undertøy og loungewear til utøverne.

Italias antrekk er laget av Armani. Det italienske merket har designet landets OL-antrekk siden 2012 og inneholder blant annet hvite og svarte joggedresser med matchende sneakers.

Uniformene til det italienske OL-laget er både inspirert av det italienske flagget og en hyllest til det japanske flagget. Her under årets åpningsseremoni. Foto: David J. Phillip / AP/NTB

PS: Søndag klokka 1300 er det duket for årets avslutningsseremoni. Flere av landene har fått laget egne antrekk spesielt for avslutningen – så følg ekstra godt med på hva utøverne har på seg.