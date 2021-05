Da Billie Eilish stilte opp i «bare BH-en» i britiske Vogue skapte det reaksjoner langt utenfor magasinets glatte sider.

Popstjernen fra Los Angeles har til nå foretrukket baggy klær, noe som har blitt en merkevare for 19-åringen. Derfor er det ikke rart mange ble overrasket da hun stilte opp i langt mer ettersittende og avslørende antrekk på forsiden av det britiske motemagasinet.

Mange reagerte på Eilishs lettkledde bilder, og mens fansen var hyllende, var det også nok av folk som stilte seg kritiske og uforstående til sangerens drastiske image-endring.

Rabalderet rundt Eilish er imidlertid ikke unikt, og det er heller ikke første gang BH-en har skapt turbulens. Plagget har vært både kvinnefrigjørende og antifeministisk. Det har skapt trafikkaos, protester og sexy dagdrømmer.

Redaktør for motenettstedet Melk og Honning, Ida Elise Eide Einarsdóttir, mener BH-ens historie er mangefasettert og kompleks. Foto: Privat

– BH-ens historie er en mangefasettert fortelling om plagget som er blitt sett på både som tvangstrøye og frigjøring, sier redaktør for motenettstedet Melk og Honning, Ida Elise Eide Einarsdóttir.

Rektor ved School of Fashion Industry i Oslo, Per Åge Bergquist Sivertsen, forteller at de første BH-ene kom som en reaksjon mot de restriktive korsettene.

Rektor ved School of Fashion Industry, Per Åge Bergquist Sivertsen, forteller at BH-en kom som en reaksjon mot korsettene. Foto: ALEKSANDRA LAMBERG / ALEKSANDRA LAMBERG

– Leger og feminister kjempet for en ny type «brysthenger» som ville gjøre det mulig for kvinner å fordøye bedre og puste lettere. Kroppsfasongen som korsettet gav ble fortsatt foretrukket i flere tiår etter dette, sier Bergquist Sivertsen til NRK

Lei av korsett

Det var sosietetskvinnen Mary Phelps Jacob som i 1913 ble kreditert med oppfinnelsen av den moderne BH-en. Lei av korsettets begrensninger tok Mary selv grep.

– Hun fikk tjenestepikene sine til å sy to silkelommetørklær og et bånd sammen. Patentet solgte hun for 1500 dollar til Warner Brothers Corset Company, som siden tjente 15 millioner dollar på oppfinnelsen, forteller Eide Einarsdóttir.

Marilyn Monroe er det mest kjente ansiktet fra pin up-bølgen. Foto: Ap

Videre begynner det å skje ting på likestillingsfronten. Korsettfiguren er ut, og kvinner får stemmerett og mer uavhengighet. Som Eide Einarsdóttir sier:

– Moten speiler som kjent samtiden, og trenden er kort hår og flate bryster.

Men børskrakket i 1928 skulle få uante virkninger, også på skjønnhetsidealene.

– Med økonomisk krise og pin up-bølgen ble det det rettet et større fokus på kvinnekroppen og kvinners seksualitet. Det fortsatte utover 1940- og 1950-tallet med Marilyn Monroe og Sophia Loren som ansikt utad – og den famøse «torpedo-BH-en», forteller Melk og Honning-redaktøren.

Protesterte mot seksualisering

Pin-up-bølgen møtte også sine motreaksjoner. Mange kvinner var lei av å seksualiseres, og gjorde opprør mot synet på kvinnen som et objekt for det mannlige blikket.

– På 70-tallet endret synet på BH-en seg totalt, sier Eide Einarsdóttir.

Fra først å være en frigjører fra korsettet, en støttespiller og et symbol på kvinnelig seksualitet, så ble BH-en nå en fiende.

– BH-en blir sett på som en tvangstrøye under den seksuelle revolusjonen. Kvinner over hele verden kaster BH-en, og den går bokstavelig talt opp i flammer når den brennes på bålet som et symbol på manglende likestilling, sier hun, og slår fast at den feministiske revolusjonen var et faktum.

I 1968 protesterte den feministiske bevegelsen mot Miss America-kåringen. Feminist-gruppen New York Radical Women organiserer protesten, som inkluderte en «Freedom Trash Can», hvor blant annet BH-er skal ha blitt brent.

Journalist Lindsy Van Gelder dro, i sin dekning av protesten, en linje mellom brenning av BH-er og brenning av inkallelseskort til Vietnamkrigen. BH-brenning ble dermed hengende ved protesten, og er siden også sett på som et symbol for feminist-bevegelsen.

Kvinner som protesterer mot en Miss America-kåring i 1968. Foto: Ap

Blonde ambisjoner og sexy reklame

80-tallet brakte med seg aerobics og Jane Fonda, noe som gjorde at den elastiske sports-BH-en gjorde sitt inntog i et marked hvor det var et desperat behov for bedre støtte til spretne hobbyer.

Komfort trumfer, det vil si, inntil Jean Paul Gautier i 1990 designet Madonnas «Blond Ambitions»-kostyme, som satte maktspill over elastisitet.

Jane Russell iført den karakteristisk spisse «torpedo»-BH-en. Foto: IWG / Ap

I rosa «torpedo»-BH tok Madonna Jane Russells ikoniske spisse BH og gjorde den kul igjen.

50-talls skuespillerinnens torpedo-formede BH ble, ifølge Bergquist Sivertsen, et ikon for 1950-tallets kvinnefigur, hvor brystene hadde en svært karakteristisk, unaturlig og spiss form. Gautiers versjon er langt mer moderne. Mens den originale utgaven gjerne var laget for å gjøre inntrykk gjennom klær, så snakker Madonnas mer sexy versjon helt for seg selv.

Madonna i Jean Paul Gautier-designet torpedo-BH på Blond Ambition-turneen. Foto: SANDY HILL / Ap

– Han spilte på begrepet powerdressing, hvor Madonna i sangen «Express Yourself» har på bredskuldret herredress og hatt, før hun kaster dressjakka og blottlegger et rosa korsett med store, kjegleformede brystholdere, forklarer Bergquist Sivertsen.

Andre uttrykk som begynte å ta av på denne tiden er undertøyskampanjene.

Denne H&M-kampanjen med supermodellen Cindy Crawford skapte oppstyr. Foto: Ingar Storfjell / NTB

– Cindy Crawford poserte i sexy undertøy i en kontroversiell H&M kampanje, som etter sigende førte til trafikkulykker. Disse kampanjene skapte enorm presseinteresse i årene som fulgte.

Ifølge Daily Mail ble hundrevis av plakater i Storbritannia fjernet fordi de kunne virke «visuelt forurensende» for bilister. Her til lands ble også reklameplakater med Crawford tagget ned av feminister og meldt til forbrukerombudet for pornografiske undertoner.

Det var dog ikke bare Crawfords hvite blonde-BH, eller Eva Herzigovas wonderbra som fikk oppmerksomhet. Calvin Klein fikk med seg Kate Moss i en mer minimalistisk BH, og «less is more» fikk også oppslutning i undertøyets verden.

Glitter og glamour

Modell Candice Swanepoel i Victoria's Secrets «Fantasy Bra» på catwalken i 2013. Foto: Evan Agostini / Ap

Man kan ikke snakke om BH-er uten å nevne Victoria’s Secret.

Undertøysgiganten har eksistert siden 1977, og på 2000-tallet ble de verdens største undertøymerke. De har hatt spektakulære undertøysshow med over 10 millioner seere, og også laget verdens dyreste BH.

Victoria’s Secrets «Fantasy Bra», ved navn «Red Hot» ble båret av Gisele Bündchen i 2000. Den er dekket med 1300-karat-diamanter og thai-rubiner, og har en verdi på hele 15 millioner dollar. Ikke noe du ville vasket på 40 grader med andre ord.

En moderne meningsbærer

– I dag er heldigvis det aller meste lov, og mer enn noen gang handler det om å være komfortabel i egen kropp og i egne klær – med eller uten BH, påpeker Ida.

Selv om vi fortsatt ser trender komme og gå, så er det mer rom nå for å velge det man selv vil. Det skulle man i hvert fall tro. Billie Eilishs Vogue-forside viser likevel at det fortsatt er mange meninger om BH-bruk.

19-åringen poserer i spesial-designete korsetter og undertøy fra merker som Gucci, Burberry, Agent Provocateur og Mugler, noe ganske annet enn hennes tidligere løssittende klær.

Eide Einarsdóttir kaller Eilish-look «en slags moderne Marilyn Monroe» og beskriver det som et møte mellom 1940-tallets glamour og 90-tallets pin-up-estetikk.

– Det var en klinkende klar beskjed og et oppgjør med kritikerne: «Ikke gjør meg til en ikke-rollemodell fordi du tenner på meg», sier hun i intervjuet. «Å vise kroppen din og vise hud – eller ei – skal ikke gjøre at en mister respekt», siterer moteredaktøren.

Hun konkluderer med at at det egentlig er en god oppsummering av BH-ens historie:

– En langfinger til alle som legger seg opp i hva en kvinne ønsker å gjøre med kroppen sin.

